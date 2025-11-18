El Ayuntamiento de Gijón compra la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, anunció esta mañana que el Ayuntamiento está cerrando los últimos flecos con el BBVA para comprar la parcela ... de la antigua nave de Flex, en La Calzada, con el objetivo de habilitar en ella un aparcamiento provisional en superficie de 150 plazas para los vecinos de La Calzada. «Hace dos años es zona era un foco de insalubridad e inseguridad con una nave abandonada y hoy la nave ya no existe y va a ser este gobierno municipal y no otro quien va a liderar el desarrollo urbanístico de ese ámbito donde se construirá a medio o largo plazo vivienda protegida. Creo que la dimensión de lo logrado es evidente», destacó la regidora de Foro.

Acompañada de los concejales Pelayo Barcia (Tráfico), Jesús Martínez Salvador (Urbanismo) y Gilberto Villoria (Infraestructuras), explicó que una vez que la empresa Hercal, adjudicataria de los trabajos de demolición de Flex, retire los escombros y limpie por completo el solar desde la concejalía de Infraestructuras se intervendrá en la parcela con unas obras que tendrán un coste estimado de ejecución de 200.000 euros. Moriyón aseguró que se trabaja con el horizonte temporal de que el aparcamiento provisional ya esté operativo para el primer trimestre del próximo año y que ayude a compensar la pérdida de estacionamientos que trajo consigo la implantación de la ecomanzana de La Calzada, sumándose a otras actuaciones realizadas en ese mismo sentido en los últimos meses en la calle Martín y en el aparcamiento de Mata Jove.

La inversión en la parcela de Flex -de la que el BBVA tendrá que descontar el cerca del millón de euros que ha adelantado el Ayuntamiento para ejecutar la demolición de la nave- se amortizará porque el desarrollo residencial en ese frente de la avenida de Príncipe de Asturias, tal y como viene recogido en la ficha del PGO, es complejo e implica poner de acuerdo a varios propietarios, algunos de ellos con naves industriales en activo en ese ámbito. «No se está tirando dinero de los gijoneses en adecuar una cosa provisional, para seis meses o un año, sin que entendemos que va a ser un plazo largo», indicó la alcaldesa.

Desde la Asociación de Vecinos 'Alfonso Camín', su presidente Carlos Arias, aseguró que «es una gran noticia para el barrio». «Después de las últimas reformas urbanísticas tenemos una gran carencia de plazas de aparcamiento, sobre todo en esa zona cerca de la ecomanzana, era una de nuestras reivindicaciones y agradecemos que se haya tenido en cuenta», remarcó el dirigente vecinal.