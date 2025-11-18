El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pelayo Barcia, Jesús Martínez Salvador, la alcaldesa Carmen Moriyón y Gilberto Villoria durante el anuncio de la compra de la parcela de Flex para habilitar en ella un aparcamiento provisional para los vecinos de La Calzada. Damián Arienza

El Ayuntamiento de Gijón compra la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas

Prevé que pueda estar ya en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año para compensar la pérdida de estacionamientos por la ecomanzana de La Calzada. «Es una gran noticia», celebran los vecinos.

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, anunció esta mañana que el Ayuntamiento está cerrando los últimos flecos con el BBVA para comprar la parcela ... de la antigua nave de Flex, en La Calzada, con el objetivo de habilitar en ella un aparcamiento provisional en superficie de 150 plazas para los vecinos de La Calzada. «Hace dos años es zona era un foco de insalubridad e inseguridad con una nave abandonada y hoy la nave ya no existe y va a ser este gobierno municipal y no otro quien va a liderar el desarrollo urbanístico de ese ámbito donde se construirá a medio o largo plazo vivienda protegida. Creo que la dimensión de lo logrado es evidente», destacó la regidora de Foro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  4. 4 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  5. 5 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  6. 6 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10 El juzgado acuerda el ingreso de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gijón compra la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas

El Ayuntamiento de Gijón compra la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas