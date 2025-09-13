El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La finca de La Isla y su casona, aún propiedad de los descendientes de Florencio Valdés. Román

El Ayuntamiento de Gijón prevé llevar la compra de la finca de La Isla a una modificación presupuestaria

El gobierno local confía en poder aprobar antes de finalizar el año los 1,8 millones que necesita para la operación, que permitiría ampliar el Jardín Botánico

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:46

El Ayuntamiento prevé llevar a cabo antes de que finalice este año la esperada operación de compra de los terrenos de la finca de La ... Isla que siguen siendo propiedad de los descendientes de Florencio Valdés, de cara a la incorporación de este suelo al Jardín Botánico Atlántico. Fuentes municipales señalan que ya existe acuerdo con sus titulares y únicamente falta la necesaria dotación presupuestario, dado que esta adquisición no se llegó a incluir en el presupuesto municipal. «Presumiblemente irá a una modificación presupuestaria antes de que acabe este año», apuntan las mismas fuentes, a la espera de poder tramitar el correspondiente expediente, que si existe acuerdo en el seno del equipo de gobierno necesitará también el visto bueno del Pleno. En concreto, serán necesarios 1,8 millones de euros, y tras las modificaciones presupuestarias aprobadas esta misma semana en el Pleno, principalmente para la amortización anticipada de deuda y la pavimentación de las calles Menéndez Valdés y Marqués de Casa Valdés, en las arcas municipales queda un remanente de tesorería de 6,2 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gijón prevé llevar la compra de la finca de La Isla a una modificación presupuestaria

El Ayuntamiento de Gijón prevé llevar la compra de la finca de La Isla a una modificación presupuestaria