José Luis García, presidente de la Banda de Gaitas Villa de Xixón, Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, y Luis Alberto Martínez, responsable de Casa Fermín, durante la presentación. Damián Arienza.

La Banda de Gaitas de Gijón animará la Expo Internacional de Osaka

Acompañará a Casa Fermín en un periplo, del día 7 al 11, que incluirá actuaciones mixtas con jazz nipón y en solitario

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:41

El Principado estará presente del 7 al 11 de octubre en la Expo Universal de Osaka 2025, en Japón. A partir del próximo martes, la comunidad autónoma pretende mostrar todo su potencial en el país nipón apostando por la cultura y la gastronomía. Por ello, junto a los representantes de la región, viajarán siete integrantes de la Banda de Gaitas Villa de Xixón y los cocineros del restaurante ovetense Casa Fermín.

En la exposición nipona, España tiene un pabellón propio en el que cada semana tiene presencia una comunidad autónoma. La Consejería de Turismo ha diseñado «una programación cultural en los espacios del pabellón, donde se desarrollarán desfiles y actividades musicales», explicó la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, quien presentó el programa de actos en La Laboral junto con José Luis García, director de la Banda de Gaitas Villa de Xixón, y Luis Alberto Martínez, responsable del restaurante Casa Fermín.

El martes 8 de octubre se celebrará el Día de Honor de Asturias en el Pabellón de España donde, en el ámbito musical, «se llevará a cabo un formato novedoso bajo una visión musical que mezcla la fuerza de la música tradicional asturiana con la libertad del jazz contemporáneo nipón», explicó Martínez. Bajo el nombre de 'Cifuentes, Stolz y Cía', este espectáculo ya se realizó junto a la Gijón Jazz Band y, ahora, se hará con músicos nipones. Asimismo, harán pases durante la semana en solitario. En total, serán siete músicos los que viajen a Japón, formando una tradicional Bandina. En la parte gastronómica, ese día 8, Casa Fermín preparará una propuesta compuesta de fabada, merluza, frixuelos y casadielles. «Queremos presumir de todo lo que tenemos», afirmó Luis Alberto Martínez. Contarán con la presencia del embajador de España en Japón.

Durante la expo internacional, se organizarán actividades en Tokio en dos ocasiones, donde la consejería desarrollará distintas acciones con agencias y turoperadores nipones para promocionar Asturias. Aprovechando la estancia en la capital nipona, uno de los días se realizará un desayuno fusión a cuatro manos entre Casa Fermín y el cocinero japonés Hitoshi Isojima, del restaurante Eneko Tokyo.

