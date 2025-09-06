El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los participantes en la cucaña de Cimavilla.

Ver 19 fotos
Uno de los participantes en la cucaña de Cimavilla. Arnaldo García
Fiestas vecinales

Los barrios de Gijón vibran al ritmo de la música y la tradición

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:47

Unos se llevaron las gafas de piscina para protegerse de los polvos de colores de la holi party de Serín, otros la mejor tortilla de patata que han logrado preparar para el concurso de La Camocha y en Cimavilla celebraron su tradicional cucaña, que este año vino con sorpresa. Tampoco se quedaron atrás en La Guía, donde la música inundó el barrio desde el mediodía, de la mano de la bandina de gaitas Saxum Xixón.

Pero no fueron las únicas actividades con las que los barrios y parroquias disfrutaron de una nueva jornada de fiestas. En Serín no pararon: hubo sesión vermú que preparó el ambiente para la esperada holi party y después llegó el turno del grupo Las Xanas y Pedro Bautista, que se subieron al escenario y firmaron una segunda verbena de éxito.

Imagen de Galeria
Platos presentados al concurso de tortillas de La Camocha. Arnaldo García
Imagen de Galeria
Los más pequeños lo dieron todo en la holi party de Serín. Arnaldo García
Imagen de Galeria
Sesión vermú en La Guía, amenizada por Tere Rojo. Arnaldo García

1 /

En La Camocha, el día empezó con música, en una sesión vermú amenizada por el artista Pablo Pérez Covers, y continuó con más música en un divertido karaoke que organizaron para las familias previo a la cena vecinal en la barraca, a la que cada uno llevó su propia comida y donde tuvo lugar el sorteo de una lámpara mina. Ya entrada la noche, Clave de Son y DJ Paul Stone fueron los encargados de levantar los ánimos hasta el fin de fiesta.

En Cimavilla, tras una jornada musical repleta de artistas, bandas y el tradicional desfile de introcharangueros y cabezudos, por la tarde tuvo lugar una de las actividades más aclamadas y esperadas: la cucaña. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la medalla de oro de este año no fue a parar al habitual campeón, Iván García, que esta vez no participó, y recayó en David Suárez, 'Vicentón'. Carlos Gómez y DJ Castro tomaron las riendas de la segunda noche de fiesta e hicieron vibrar el Cerro de Santa Catalina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  10. 10 Paso atrás del Sporting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los barrios de Gijón vibran al ritmo de la música y la tradición