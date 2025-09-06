Los barrios de Gijón vibran al ritmo de la música y la tradición

María Agra Gijón Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

Unos se llevaron las gafas de piscina para protegerse de los polvos de colores de la holi party de Serín, otros la mejor tortilla de patata que han logrado preparar para el concurso de La Camocha y en Cimavilla celebraron su tradicional cucaña, que este año vino con sorpresa. Tampoco se quedaron atrás en La Guía, donde la música inundó el barrio desde el mediodía, de la mano de la bandina de gaitas Saxum Xixón.

Pero no fueron las únicas actividades con las que los barrios y parroquias disfrutaron de una nueva jornada de fiestas. En Serín no pararon: hubo sesión vermú que preparó el ambiente para la esperada holi party y después llegó el turno del grupo Las Xanas y Pedro Bautista, que se subieron al escenario y firmaron una segunda verbena de éxito.

Platos presentados al concurso de tortillas de La Camocha. Arnaldo García Los más pequeños lo dieron todo en la holi party de Serín. Arnaldo García Sesión vermú en La Guía, amenizada por Tere Rojo. Arnaldo García 1 /

En La Camocha, el día empezó con música, en una sesión vermú amenizada por el artista Pablo Pérez Covers, y continuó con más música en un divertido karaoke que organizaron para las familias previo a la cena vecinal en la barraca, a la que cada uno llevó su propia comida y donde tuvo lugar el sorteo de una lámpara mina. Ya entrada la noche, Clave de Son y DJ Paul Stone fueron los encargados de levantar los ánimos hasta el fin de fiesta.

En Cimavilla, tras una jornada musical repleta de artistas, bandas y el tradicional desfile de introcharangueros y cabezudos, por la tarde tuvo lugar una de las actividades más aclamadas y esperadas: la cucaña. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la medalla de oro de este año no fue a parar al habitual campeón, Iván García, que esta vez no participó, y recayó en David Suárez, 'Vicentón'. Carlos Gómez y DJ Castro tomaron las riendas de la segunda noche de fiesta e hicieron vibrar el Cerro de Santa Catalina.