Begoña Gallego, presidenta de LGTBIpol: «En la Policía Nacional se sigue saliendo muy poco del armario»

Begoña Gallego Luis es policía nacional desde hace 24 años y desde hace una década preside la asociación LGTBIpol, que lucha por erradicar la elegeteifobia ... tanto dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad como hacia fuera, con los colectivos vulnerables susceptibles de sufrir delitos de odio. El martes, 20 de mayo, estará en la Escuela de Comercio de Gijón, de la mano de Xega, para impartir un curso sobre diversidad afectiva sexual dirigido a policías y guardia civiles.

–¿Están las fuerzas de seguridad preparadas para abordar las distintas realidades?

–Queda mucho por hacer. Como policías tenemos que saber los distintos colectivos que tenemos en la calle y cómo tratarles. Es necesario que en las fuerzas y cuerpos de seguridad exista una sensibilización sobre diversidades. Somos los que atendemos y recepcionamos a la ciudadanía y si una persona trans viene a nosotros, tenemos que saber cómo se siente y cómo tratarla. También cómo abordar el delito de odio desde el punto de vista de la Ley y la recepción de la denuncia.

–Porque si no está plasmado como tal en la denuncia no es tenido en cuenta en las estadísticas de criminalidad. No existe.

–Efectivamente. Si no aparece reflejado en las estadísticas es como si no se produjesen. Del número de denuncias y los delitos de odio que llegan a los juzgados depende luego mucho la presión sobre la normativa. La Policía Nacional y la Guardia Civil tenemos ahí un papel indispensable.

–¿Hay más sensibilización en la Policía o todavía queda mucho por hacer?

–La Policía es un apéndice de la sociedad. En la sociedad todo va avanzando, poco a poco, y en la Policía igual. Pero sensibilización todavía hay poca. Tenemos que implicarnos y conocer casos prácticos porque estamos en la calle y tenemos saber cómo que actuar, qué normativa aplicar y cómo tratar a la víctima. Es cuestión, sobre todo, de voluntad.

–¿El primera paso que dar?

–El respeto. Siempre intento transmitir lo mismo a mis compañeros: me da igual el color que tengas, el equipo de fútbol que te guste o lo que hagas en tu vida personal, pero lo que quiero es que cuando tengas el uniforme, respetes a la persona que tengas en frente. Me da igual que te guste o que no, hay que respetar y aplicar la legislación.

–¿Hay rechazo por parte de colectivos a la hora de denunciar?

–Hay muchísimo todavía. Nos hemos retrotraído como diez años, parece que estamos todavía en la época de vagos y maleantes. Ahora vamos a una comisaría y nos da miedo a sufrir una doble victimización. No sabemos cómo nos van a tratar y si vamos a tener que pasar por una mala experiencia. Hay todavía compañeros (otros claramente, no) que en una oficina de denuncias ven a una trans femenina y todavía dicen: 'Oye, que aquí hay un maromo...'. O que se llama Pepe y en el carné pone Pepa y le hablan en género femenino...

–¿Las nuevas generaciones son más sensibles?

–Tenemos las dos vertientes. Se ha dado un paso importante que es incluir en el temario de la Escuela de Ávila el delito de odio, pero hay mucha gente joven que sigue teniendo pensamientos muy arcaicos... ¡Y cuidadito! Desde el covid hemos dado muchos pasos para atrás en derechos.

–¿Y entre los propios policías? ¿Sigue siendo tabú?

–En la Policía Nacional se sale muy poco del armario. Y si salen, son mayoritariamente mujeres. Es muy similar al fútbol: en los equipos masculinos no hay jugadores gays supuestamente y en los equipos femeninos, parece que son todo lesbianas. En las fuerzas y cuerpos de seguridad pasa lo mismo. Hay muchos compañeros que son homosexuales y no lo dicen porque parece que esta profesión está asociada a los 'machotes'. Y el compañero que da el paso tiene que aguantar bromas y comentarios, como poco... Muchos prefieren callarse a tener que aguantar esas cosas.