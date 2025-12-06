El belén monumental de Gijón recibe el aplauso del público: «Cada año se superan»

Iván Villar Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:39 Comenta Compartir

«¿Pero dónde está la ballena?», preguntaba un niño. «¡Mira! ¿No ves ahí al fondo los dientes?», le ayudaba un familiar. Porque, como ocurriera hace más de un siglo, toparse con un gigantesco cetáceo embarrancado en San Lorenzo –el que acabaría dando lugar a la expresión 'vete a ver la ballena'– es uno de los guiños a la historia de Gijón en un belén monumental, el del Antiguo Instituto, repleto de detalles. Desde el adolescente que contempla el mar sentado en el borde de la rampla, hasta el perro que persigue una gaviota, pasando por las características casetas de la playa –de distintas épocas, e incluso alguna con la estética que le sería propia en la antigua palestina– o la hoguera que calienta al Niño Jesús entre los pilotes del antiguo balneario de Las Carolinas, protagonista de la escena compuesta este año por la Asociación Belenista de Gijón.

«Ahí debajo estuve yo», bromeaba Janel Cuesta, nonagenario e historia viva de la ciudad, que este sábado formó parte de un incesante flujo de visitantes al belén. «Es una obra de arte», destacaba el colaborador de EL COMERCIO. «Es impresionante. Cada año se superan», resumía María, gijonesa de la zona centro que aseguraba no faltar nunca a la cita con esta instalación y que prometía hacerle varias visitas más: «vendré con mi marido, con la nieta...». Ayer acudió a echar un primer vistazo con sus amigas Rosa y Adela. «Yo estudié en el colegio Santo Ángel, que aquí está precioso, lo muestran como era en mi época», apuntaba esta última.

Ampliar Nines Marcos, acompañada por su hijo Sergio, su nuera Vicky y sus dos nietas, Vega y Valle, a la salida del Belén. Arienza

Con toda la familia acudió la salmantina Nines Marcos –ahora vinculada a Gijón a través de su hijo y su nuera–, quien destacaba «la zona del pesebre», mientras sus nietas Vega y Valle se mostraban emocionadas por el juego de luces con el que el belén va pasando continuamente de la noche al día. «Los efectos del amanecer y el anochecer me han encantado», coincidía Segundo Játiva, que formaba parte de un grupo de albaceteños de paso por Gijón con motivo del puente.

El belén monumental de la Asociación Belenista de Gijón en el Antiguo Instituto podrá visitarse de manera gratuita hasta el 7 de enero. De lunes a sábado el horario es de 12 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los domingos y festivos solo abrirá por las mañanas. El 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero solo abrirá en horario de tarde. Y estará cerrado los días de Nochebuena y Nochevieja.

Ampliar Uno de los viajes del Gijón Christmas Boat en el Muelle de Gijón. Arienza

Dos barcos con luz

Coincidiendo con los días festivos por la Constitución y la Inmaculada, este fin de semana también arrancó en el Muelle, junto a las 'letronas' la actividad del 'Gijón Christmas Boat' de la empresa Asturboats, un barco navideño que repetirá el próximo fin de semana y después estará activo, ya de continuo, desde el 20 de diciembre al 4 de enero. «Es el cuarto año que hacemos esta actividad», explica Paula Álvarez, quien señala como novedad la inclusión de un espectáculo de magia y globoflexia a bordo, la entrega de un pequeño detalle tanto a niños como adultos y la invitación a un chocolate caliente al final del trayecto para recuperar el calor tras una travesía que dura 25 minutos y que acompañan de luces, villancicos y un paje real al que los pequeños pueden entregar sus cartas para los Reyes Magos. Entre los primeros en hacerlo este año estuvieron los pequeños Lara, Marcos, Alba y Laura, de entre 5 y 8 años, llegados desde Oviedo, «muy nerviosos» antes de subirse al barco y cuyas invitaciones fueron regalo «de los elfos». En el Puerto Deportivo también anima ya las navidades con paseos marítimos entre luces y villancicos el 'Barco de la ilusión' de Playaventura, otras de las empresas del Muelle.

El puente de la Constitución también se hizo notar en la pista de hielo del 'solarón' y las atracciones anexas, que registraron una gran afluencia.

