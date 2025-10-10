La biblioteca Jovellanos recibe el tesoro operístico de Isidoro Cortina

Más de 180 discos de ópera componen la colección privada de Isidoro Cortina Frade, quien fue jefe de la Policía Local de Gijón entre ... 1961 y 2001, y que falleció en 2021. Un valioso tesoro que desde ahora custodiará la biblioteca pública Jovellanos gracias a la donación de su viuda, Margarita Pescador.

Cortina Frade también ejerció como colaborador de EL COMERCIO haciendo las críticas a los espectáculos operísticos de Oviedo desde el año 1964 hasta 2005. A parte de su faceta musical, Frade fue un reconocido estudioso de la historia de Asturias y Gijón.

La voz de Luciano Pavarotti retumbó en el salón de actos de la biblioteca. Este extracto abrió la inauguración de la fonoteca, donde algunos de los discos se muestran en la sala de exposiciones. Lo particular de esta colección son la cantidad de diferentes versiones que Cortina tenía de una misma ópera. Una de las más destacadas es 'La traviata', famosa ópera italiana de Giuseppe Verdi, o de 'Toska' de Giacomo Puccini. De ambas acumulaba diez diferentes versiones. Explicó Ramón Avello, colaborador de EL COMERCIO, la explicación a este suceso. «Fundamentalmente hacía una crítica muy ambientada a las voces. Por eso escuchaba tanto las óperas por distintos cantantes e incluso se centraba en la misma aria casi de manera obsesiva», señaló.

Casi toda la música que compone esta colección es italiana, «de la época del mercantilismo en el siglo XVIII y tiene bastante de los compositores Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini», puntualizó Avello. «Fundamentalmente son remasterizaciones. Hay discos que anteriormente eran de pizarra, cuyas últimas creaciones eran de los años veinte y luego se digitalizaron entre los años ochenta y noventa», explicó el colaborador de EL COMERCIO. «Aunque las óperas no son muy variadas, en esencia serán una veintena, es una colección tremendamente rica en cuanto a la reiteración», lo que se debe a que «se puede ver la evolución. Incluso él buscaba versiones del mismo cantante pero en distintos tiempos. Ese es realmente el interés que guarda esta colección», justificó.

Patrimonio asturiano

«Ha sido más tarde de lo esperado, pero por fin, después de un par de años de duro trabajo, tenemos la colección catalogada al cien por cien», señaló el director de la biblioteca Jovellanos, Fernando García.

Cortina también fue miembro del Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos) y del Foro Jovellanos. Escribió varios libros sobre el patrimonio asturiano que también se pueden ver encabezando la exposición, algunos de ellos como el 'Catálogo histórico y monumental de Gijón donde se centra en las iglesias de San Juan de Lavandera, San Juan de Fano y Santa Eulalia de Baldornón o 'El santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia y su reginen de patronato'.