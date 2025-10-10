El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Familiares y amigos del antiguo jefe de la Policía Local, Isidoro Cortina, ante la muestra de su colección de discos en la bilioteca Jovellanos Paloma Ucha.

La biblioteca Jovellanos recibe el tesoro operístico de Isidoro Cortina

La viuda del antiguo jefe de la Policía Local dona más de 180 discos de su colección privada que destaca «por sus distintas versiones»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Más de 180 discos de ópera componen la colección privada de Isidoro Cortina Frade, quien fue jefe de la Policía Local de Gijón entre ... 1961 y 2001, y que falleció en 2021. Un valioso tesoro que desde ahora custodiará la biblioteca pública Jovellanos gracias a la donación de su viuda, Margarita Pescador.

