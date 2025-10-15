Los bomberos trabajan para sofocar un incendio en el Monte Areo, en Gijón Las fuerzas de seguridad investigan si el fuego, que ha arrasado varias hectáreas de vegetación, ha sido intencionado

Bomberos de Asturias y del parque de Gijón trabajan en el Monte Areo para sofocar un incendio forestal que se originó hace dos días y ha afectado a varias hectáreas de vegetación.

El fuego se inició hace dos días, si bien en la mañana de hoy se habría reactivado, por lo que los servicios de emergencia han requerido el refuerzo del helicóptero de Bomberos de Asturias. La aeronave realiza las labores de carga de agua en el embalse de San Andrés de los Tacones para dirigirse luego al Monte Areo.

Las fuerzas de seguridad investigan si se trata de un fuego intencionado, como ha ocurrido en varias ocasiones en el mismo enclave durante los últimos años.