El buen tiempo favoreció que terrazas y restaurantes de Gijón estuvieran «llenos» en el puente Las escapadas urbanas, principal motivo de desplazamiento de los turistas, permitieron una ocupación hotelera que rondó el 70% de media

Laura Mayordomo Gijón Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

El buen tiempo es ese invitado de última hora al que, en hoteles, bares y restaurantes, se recibe siempre con los brazos abiertos. Y el buen tiempo fue precisamente el que consiguió que el puente de la Constitución fuera «mejor» de lo que apuntaban las primeras previsiones en el sector turístico de Gijón. Con temperaturas muy suaves para un mes de diciembre y casi casi sin lluvia –aunque algún pequeño chaparrón sorprendió a más de uno sin paraguas el sábado por la tarde–, visitantes, y también lugareños, aprovecharon para disfrutar de las jornadas festivas, pasear y consumir en la hostelería local.

Durante todo el puente, pero sobre todo el domingo, «las terrazas y los comedores de los restaurantes estuvieron llenos», afirma Javier Martínez, socio del Grupo Gavia y vicepresidente para el área de restauración de la patronal Otea, de la que este mes se convertirá en presidente (tras la salida de José Luis Álvarez Almeida).

Buenas sensaciones

A partir de mañana, los técnicos de Otea se ocuparán de recabar los datos objetivos de actividad durante el pasado puente, pero las primeras impresiones es que la respuesta de los clientes fue «muy buena». La de los que tenían previsto venir a Gijón a disfrutar de estos días, los que lo decidieron hacerlo en el último momento, al ver que las previsiones meteorológicas les iban a permitir disfrutar de jornadas al aire libre, y la de «los propios de casa», que se animaron a salir en mayor medida que si el puente hubiese venido acompañado de lluvia y bajas temperaturas. «La verdad es que nos vino un tiempo que benefició a la hostelería. No tenemos datos, pero las sensaciones están claras y son buenas», subraya Martínez.

Las altas temperaturas y la casi total usencia de lluvias animó la llegada de visitantes y las salidas de los propios gijoneses

Similar lectura extrae, pero relativa a la ocupación hotelera, Fernando Corral. El también vicepresidente de Otea explica que el de la Constitución no es de los puentes que más ocupación genera en Gijón ni en Asturias. Que es un puente muy determinado por cómo caigan en el calendario los dos festivos: el 6 y el 8 de diciembre. Y este año no fue de los mejores por coincidir uno de esos festivos con un sábado, dejando así el puente en tres días.

Con todo, desde la patronal celebran que se consiguió «una ocupación alta», concentrada en las noches del sábado 6 y el domingo 7. En esas jornadas, los hoteles urbanos de Gijón, al igual que los de Oviedo, señala Corral, rondaron el 75-80% de ocupación media. Esos porcentajes fueron inferiores tanto el viernes como el lunes, por lo que la patronal estima que la ocupación media en la ciudad habrá estado en todo el puente cercana al 70%.

En estas fechas, y para escapadas de apenas tres días, los destinos urbanos son los preferidos por los turistas. La mayoría de ellos, procedentes de comunidades vecinas.

Previsión de una buena Navidad pese a la subida de los precios A tres semanas de la Nochebuena y cuatro de la Nochevieja, las sensaciones que priman en el sector hostelero de la ciudad son optimistas. Al menos eso es lo que trasladan fuentes de la patronal Otea que señalan que, este año, los festivos, «caen muy bien». Lo dicen pensando en sus negocios. Porque, al caer en mitad de semana –el 24 de diciembre es un miércoles– los fines de semana anterior y posterior les quedan perfectamente disponibles para acoger grupos de familias, amigos y compañeros de trabajo. Las cenas y comidas de empresa copan buena parte de las reservas de este mes de diciembre. Unas reservas que, a decir de Otea, garantizan «un alto grado de ocupación» de los negocios hosteleros en estas fechas. En concreto, el viernes 19 de diciembre habrá un «lleno total». En algunos casos, y ante la dificultad de encontrar un hueco en diciembre en el restaurante elegido, algunas celebraciones de empresa ya se adelantaron al mes de noviembre . Las celebraciones navideñas de las empresas están más que consolidadas, asegura Javier Martínez, vicepresidente de Otea, al tiempo que señala un cambio de tendencia que cada año que pasa es más evidente: el de que cada vez más las comidas de empresa están desplazando a las cenas. Y tiene una explicación: «Una comida te da la ventaja de aprovechar el tardeo». Que «no hay crisis ni apatía de consumo» es la lectura que extrae Martínez. Y eso pes e a que, este año, los precios que figuran en las cartas se han visto incrementados como consecuencia del encarecimiento de las materias primas y de los suministros.

