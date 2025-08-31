El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón

Los sospechosos son dos jóvenes originarios del Magreb que se habían cambiado de ropa en las dos horas que transcurrieron desde que cometieron el robo hasta que el taxista los volvió a encontrar

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:13

La Policía Nacional busca dos individuos que le robaron el móvil y la cartera a un taxista en Gijón. La víctima localizó a los dos delincuentes horas después en la calle de Teodoro Cuesta y al pedirles que les devolviese sus pertenencias, se mostraron agresivos con él.

Huyeron precipitadamente del lugar con la llegada de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado fuera de servicio que presenció los hechos y acudió a auxiliar al taxista.

Los sospechosos son dos jóvenes originarios del Magreb que se habían cambiado de ropa en las dos horas que transcurrieron desde que cometieron el robo hasta que el taxista los volvió a encontrar.

Al parecer se trata de dos conocidos de la Policía que ya habrían protagonizado incidentes similares con anterioridad.

