Cadasa invertirá 9,7 millones en una nueva estación de bombeo en La Pedrera Permitirá trasladar agua del Narcea hasta el depósito de Celles, en Siero, y reforzar el abastecimiento de toda la zona central asturiana

Varios obreros comenzaron este miércoles, en la explanada de Marina Civil, a preparar la zona donde se ubicarán las casetas de obra para la renovación de redes de la EMA que transcurren bajo La Pecuaria.

Carlos Amado Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:54

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) anunció ayer que invertirá 9.722.025 euros en la construcción de una estación de bombeo de agua potable en Gijón, que permitirá reforzar el suministro desde la arteria costera hacia la zona central del Principado. La comisión delegada de Casdasa, presidida ayer por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dio luz verde a esta inversión.

Esta nueva estación estará ubicada en la parroquia gijonesa de La Pedrera y contará con cinco grupos de bombeo capaces de impulsar hasta 860 litros de agua por segundo a una altura de 160 metros. Gracias a esta infraestructura, será posible trasladar agua del río Narcea, tratada en la potabilizadora de L'Ablaneda (Corvera), hasta el gran depósito de Celles, en Siero, así como a los depósitos municipales de Villaviciosa, Cabranes, Sariego, Siero, Noreña, Oviedo y Llanera. De este modo, se reforzará la seguridad del abastecimiento en la zona central de Asturias.

En la actualidad, el suministro ordinario al centro de la región se realiza con agua del Parque Natural de Redes, captada y potabilizada en Rioseco. En caso de menor disponibilidad, Cadasa ya dispone como sistema alternativo la captación de agua del Narcea en Quinzanas (Pravia), su transporte por el canal del Narcea y el tratamiento en L'Ablaneda, que abastece a los concejos costeros de Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Corvera, Illas, Soto del Barco y Muros del Nalón.

Esta actuación se enmarca en el plan de inversiones 2022-2032, dotado con 169,4 millones de euros, cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias.

Entre Cabueñes y Somió

Por otro lado, la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) comenzó esta semana los preparativos para iniciar los trabajos de renovación y ampliación de las redes de su propiedad que discurren bajo La Pecuaria, entre Cabueñes y Somió, adjudicados a la empresa Acciona. Varios operarios empezaron a acondicionar los espacios destinados a albergar las casetas de obra en un extremo de la explanada de Marina Civil.

Los nuevos sistemas generales de abastecimiento y saneamiento costarán 12,82 millones de euros (IVA incluido). Se trata de la inversión más importante jamás realizada por la EMA y se suma a los trabajos vinculados a la urbanización de los terrenos para la primera fase de ampliación del Parque Científico, en los que la empresa municipal invierte otros dos millones. Dada la magnitud de la actuación, se ejecutará con una planificación en tres fases, correspondientes cada una de ellas a distintos tramos de la avenida.