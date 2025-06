«Esta Caja siempre ha entendido muy bien a las personas y la ciudad»

Jana Suárez Gijón Sábado, 7 de junio 2025, 21:54 Comenta Compartir

Lo dijo la alcaldesa y ciertamente fue la frase más repetida entre autoridades y socios. Caja Rural de Gijón «siempre ha entendido y atendido muy bien a las personas y a la ciudad», destacó Moriyón. «Somos muy afortunados de contar con una entidad tan fuerte como CajaGijón. Me encanta la nueva imagen y el logo», dijo el presidente del Club de Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez. «Es todo un acierto y posicionará aún más a Gijón en el mundo empresarial», vaticinó el secretario general de la Cámara de Comercio, Álvaro Alonso. Desde luego, para los socios «este evento es como si fuera la Feria de Muestras: «Marca el inicio del verano para muchos de nosotros, pero sobre todo significa volver a vernos» destacó Carmina González, socia desde hace 50 años de la entidad y que fue acompañada de sus tres hijos y mujeres junto a cuatro nietos «todos socios, como del Sporting. Nos encanta reencontrarnos aquí. Es como un evento familiar», expresó su hijo mayor Adrián Suárez.

Visitar Alsacia, en Alemania

Para el presidente de CajaGijón La Rural, «la asamblea general se ha desarrollado de forma muy ágil. Creo que a los 750 socios que asistieron les ha gustado la modernización del logo y el nombre». EL COMERCIO lo consultó y la respuesta era unánime. «Nos ha encantado el cambio.

Ampliar El director de EL COMERCIO saluda al presidente de CajaGijón. Por la izda, la directora del Hospital de Cabueñes, Isabel González Fouces. ARNALDO GARCÍA.

Ahora sí podemos decir con más orgullo que nunca somos CajaGijón. Y la tilde en rojo me parece algo muy moderno», relataron los hermanos Ana y Javier Estrada, a los que además «el verde más oscuro nos parece más elegante». «Este año la asamblea ha sido muy rápida, la única pega es que no me ha tocado un viaje a La Rioja, pero es verdad que viajé el pasado año a Castilla La Mancha y hace unos años atrás a Portugal», confirmó Pedro Alonso Calleja, socio de 91 años que además quiso dejar patente un agradecimiento: «Me ayudó cuando más lo necesitaba y gracias a la hipoteca que me dieron pude sacar adelante a mi familia, jamás olvidaré lo que hicieron por mí». Veinte viajes dobles durante 5 días a La Rioja con todos los gastos pagados se sortearon este año. Los destinos van cambiando y la ilusión permanece inalterable. Además, este año, CajaGijón anunció que ayudará a que sus socios visiten Alsacia subvencionando el coste de los vuelos.