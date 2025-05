Carmen Moriyón: «El Puerto de Gijón nos vendió un piso y ahora pretende decorar el trastero y meter piraguas dentro»

«Estuvimos esperando tres meses para lanzar el Plan Especial de Naval Gijón, para ver si había un arreglo. Pero cada vez que se ... pretende uno, lo que hay es un enfrentamiento mayor. Y ahora lo que quieren es que modifiquemos el Plan General de Ordenación para sacar del ámbito esa franja. ¡Por Dios bendito! Que no enreden, porque eso llevaría aún varios meses más». La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, volvió a dejar patente en el Pleno el malestar del Ayuntamiento con la negativa de la Autoridad Portuaria a ceder la franja litoral de los antiguos terrenos de Naval Gijón, un debate que no formaba parte de manera directa del orden del día pero que protagonizó dos de los puntos de la sesión plenaria: una propuesta de IU relativa a la mejora de la fachada litoral del oeste de la ciudad y una pregunta del PSOE sobre los planes para la creación de una mesa de trabajo para el impulso de la economía azul.

Después de que el concejal socialista Tino Vaquero hiciera «un llamamiento al Ayuntamiento para que vaya por la senda del diálogo y el entendimiento» y de que su compañera Marina Pineda, miembro además del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, reprochara al gobierno local «lo difícil que es negociar cuando una de las partes se enroca y se empeña en amenazar con los tribunales», la alcaldesa tomó la palabra para recordar que lo que se negoció y acordó, «porque no nos podían rebajar el precio por debajo de la tasación oficial», fue dividir los terrenos propiedad del Puerto en dos parcelas, una para usos lucrativos –la futura instalación de empresas–y otra para uso público –el paseo litoral–. «No sé si ustedes lo habrían hecho mejor, pero logramos un acuerdo para que nos cedieran la franja, que equivalía a una rebaja de medio millón, porque si no en lugar de 4,7 millones habríamos tenido que pagar por los terrenos más de cinco millones».

Añadió que, lo ocurrido con el cambio de postura de la Autoridad Portuaria, «nunca hubiera terminado así entre particulares», destacando el acto de «lealtad institucional» que supuso por parte del Consistorio «darles el dinero por delante, confiando en que en unos meses se iba a concluir la parte de la cesión». E hizo un símil con lo ocurrido a raíz del cambio de dirección en el Puerto: «Esto es como si yo compro un piso con trastero. El dueño dice que no me puede rebajar el precio de todo, pero que el trastero me lo regala. Y después de darle el cheque, resulta que el trastero quiere decorarlo a su gusto y meter las piraguas dentro».

Por otra parte, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo y Turismo, Ángela Pumariega, anunció que «muy pronto tendrá lugar la primera reunión de la mesa de trabajo sobre la economía azul, que se ha concretado en forma de 'think tank' y cuya finalidad es impulsar de forma sostenible el crecimiento del sector marítimo, fomentar la cooperación entre los agentes clave y generar propuestas orientadas al desarrollo de las actividades marítimas de la ciudad». Tendrá una estructura «permanente y activa», con un comité rector formado por Gijón Impulsa y la cátedra Gijón Azul de la Universidad de Oviedo, que será el órgano responsable de «convocar reuniones, priorizar temáticas y canalizar todas las conclusiones», y un comité permanente en el que se integrarán «entidades de referencia en el ámbito académico, formativo, tecnológico, institucional y empresarial». De este último formarán parte la propia cátedra universitaria Gijón Azul y agentes como el Centro de Formación Profesional del Mar, el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, la Fundación CTIC, el Centro Oceanográfico de Gijón, la Capitanía Marítima, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria de Gijón. Como ejemplo del «interés mostrado por los participantes invitados», Pumariega hizo referencia a la respuesta recibida por parte de la Autoridad Portuaria, «con una carta agradeciendo su participación en este 'think tank'.