El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comerciantes de la calle San Antonio, con la decoración con la que celebraron el día de San Antonio este año. J. M. Pardo

La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos

Olaya Suárez expresa su «satisfacción» por la «buena respuesta hacia una serie de peticiones que son de sentido común«

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:36

La edil de Podemos Olaya Suárez logró ayer varios compromisos del gobierno local, entre los que destaca la instalación de mobiliario urbano disuasorio en la ... calle San Antonio para evitar las paradas y estacionanimientos de vehículos sobre la acera, así como el aumento de la vigilancia en la calle aledaña de San Melchor de Quirós contra el mismo tipo de conductas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  4. 4 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  7. 7 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  8. 8 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos

La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos