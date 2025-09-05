La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos

La edil de Podemos Olaya Suárez logró ayer varios compromisos del gobierno local, entre los que destaca la instalación de mobiliario urbano disuasorio en la ... calle San Antonio para evitar las paradas y estacionanimientos de vehículos sobre la acera, así como el aumento de la vigilancia en la calle aledaña de San Melchor de Quirós contra el mismo tipo de conductas.

Asimismo, Suárez reclamó la sustitución progresiva de los bancos denominados 'románticos' en varias calles de La Calzada (Oriental, Brasil y avenida de Argentina) por otros de mayor altura que ofrezcan accesibilidad y comodidad a las personas mayores.

El gobierno de Gijón también aceptó la petición de la edil de la formación morada de reparación de un bache al inicio del camino peatonal del parque de Moreda, a la altura de la calle Carlos Marx, que lleva años dando problemas a las personas con movilidad reducida.

Por último, también se aceptó el traslado de un nuevo requerimiento a Adif para que asuma sus responsabilidades de desbroce y mantenimiento, de modo que la maleza de las parcelas del antiguo trazado ferroviario deje de invadir la vía pública.

Olaya Suárez expresó su «satisfacción» por la «buena respuesta hacia una serie de peticiones que son de sentido común, pero también fruto de nuestro esfuerzo por estar sobre el terreno y escuchando a vecinas y vecinos». La portavoz morada aseveró que «desde Podemos Xixón seguiremos trabajando para solucionar problemas que se han enquistado en nuestras calles, pero también para vigilar que el gobierno municipal sea diligente a la hora de cumplir estos compromisos que adquiere».