Próximos conciertos en Gijón Arena: Camela, Loquillo y Bustamante saltarán al ruedo

Iván Villar Gijón Martes, 27 de mayo 2025, 15:14

Gijón Arena, el espacio para eventos y conciertos instalado en la plaza de toros de El Bibio, en Gijón, ya tiene avanzado su programa para la segunda mitad del año, que llegará después de un obligado parón durante el verano por el desmontaje de la infraestructura para la celebración de la feria taurina de Begoña. A falta de determinar aún el precio de varios de estos espectáculos, esta actualización de su calendario de espectáculos se presentará este miércoles al consejo de administración de Divertia, empresa municipal responsable del contrato adjudicado a la Metrofest para la explotación de la plaza fuera de la temporada taurina.

Camela, el grupo superventas de tecno-rumba que el año pasado celebró el 30 aniversario del lanzamiento de su primer álbum y los 20 años de uno de sus éxitos más reproducidos, 'Cuando zarpa el amor', actuará sobre el escenario de El Bibio el 7 de noviembre, en un espectáculo que en principio serviría como reapertura del Gijón Arena. Y al día siguiente, 8 de noviembre, el ruedo se transformará en un ring para albergar una velada de boxeo con una decena de combates de diferentes categorías masculinas y femeninas (joven, élite, supermosca, welter y peso medio). Ese fin de semana lo completará, el domingo 9 de noviembre, la actuación de una banda tributo a Queen.

Otro tributo, en este caso a Pink Floyd, llegará a la plaza el viernes 14 de noviembre, a cargo del grupo asturiano Pûlsar to Floyd, cuyos músicos y vocalistas acompañan la interpretación de temas míticos como 'Comfortably Numb' o 'Shine on you crazy diamond' de un espectáculo audiovisual apoyado sobre una pantalla led de grandes dimensiones. Un día después, el 15 de noviembre, tendrá lugar una cita que en su momento tuvo que ser aplazada, la del público gijonés con Ojete Calor, que protagonizarán un Bizarrería Fest del que también formarán parte Bigote de Mujer, Lucía Dilema y Las Hijas de Chimo Bayo. Y a la jornada siguiente, el domingo 16 de noviembre, el Gijón Arena cambiará por completo de registro para sumarse a la celebración del Día Internacional del Flamenco.

El fin de semana del 21 al 23 de noviembre la música dejará paso a un Mercado del Sibarita y de establecimientos y productores de Gijón. Y el mes lo cerrarán una semana después un tributo a Michael Jackson (27 de noviembre), un concierto de David Bustamante (28 de noviembre) y el paso por la ciudad de la gira Corazones Legendarios de Loquillo. 'Destripando la historia', espectáculo en torno a todo tipo de mitologías y narrativas antiguas, es por el momento la única cita anunciada para diciembre (13 de diciembre), aunque Gijón Arena ya tiene puesta también la vista en 2026, con dos espectáculos ya con entradas a la venta: el 30 de enero el tour 'Living the dream together' de Tarja Turunen y Marko Hietala, excomponentes del grupo de metal sinfónico Nightwish, y el 21 de febrero la gira '40 años contando cuentos', de Celtas Cortos.

Antes del parón por los toros, el Gijón Arena aún tiene pendientes varias citas. Este sábado albergará 'El gran musical de los 80 y los 90', con cuatro horas de música en vivo, y el domingo será la sede de la final del concurso Rock Gijón, donde Indocentes y Love Feroz competirán por el premio en una sesión que contará con la actuación especial de La Frontera como grupo invitado. El miércoles 11 de junio, con entrada gratuita, habrá un concierto de piano para la presentación del XXV Festival Internacional de Piano de Gijón que incluirá una espectáculo de colaboración musical con la presencia de varios pianistas en escena. Y el 14 de junio la protagonista será la salsa, con un concierto de Alexander Abreu y Havana D'Primera.