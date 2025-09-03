'Caminando por la vida' vuelve con 39 rutas para promover el deporte y «hacer comunidad»

Jana Suárez Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

Regresan las rutas guiadas para promover los hábitos de vida saludables, el deporte, la socialización y el envejecimiento activo entre la población. 'Caminando por la vida' –o 'Caleyando pela vida', en asturiano– comenzará el próximo jueves, 11 de septiembre, con una ruta para conocer 'Cimavilla', que recorrerá 10,3 kilómetros de intensidad baja-media entre el Acuario y el puente del Piles, pasando por el Puerto Deportivo, la plaza Mayor y el paseo de San Lorenzo. La salida será a las 10 horas y la llegada a las 13.00 horas. El lema de este programa municipal deportivo es '¡Muchos pasos a compartir y vivir!', y a él se refirió el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás durante su presentación. «Porque caminar no es solo hacer ejercicio, es hacer comunidad, conversar, conocer a gente y crear rutinas deportivas y de socialización«, destacó el edil quien remarcó también la gran implicación de su área en este plan »porque está comprobado que el ejercicio y el bienestar emocional van unidos«, aseveró Pendás.

Todas las rutas son gratuitas y para cada una de ellas se ofrecen 51 plazas, con la supervisión de tres monitores. La inscripción, para la que es necesario disponer de la Tarjeta Ciudadana, podrá hacerse desde la semana anterior a la fecha de cada una de las salidas, en las oficinas de atención a la ciudadanía, los cajeros ciudadanos o a través de internet. De hecho, este jueves se puede llevar a cabo ya la inscripción para la ruta del día 11 de septiembre. Algunas de las rutas, (la del valle del Monte Deva, el Alto de la Madera, San Martín de Huerces, Perlora, Caldones, San Andrés de los Tacones y Villaciosa) incluyen la ida o la vuelta, o ambas, en autobús. La mayoría de los paseos están dirigidas a todo tipo de participantes y su dificultad es baja o media siendo la media de kilómeros recorridos, entorno a 11 o 12 kilómetros. De las 39 rutas, 32 se llevarán a cabo en matinal, con inicio en torno a las 10 o 10.30 horas, si bien se han programado seis rutas en horario vespertino (con salida a las 16.30) para facilitar la participación de quien no pueda acudir por las mañanas por motivos laborales. Además hay 1 ruta especial el miércoles 10 de junio a Villaviciosa, con ida y vuelta en bus que parte a las 10 horas de El Molinón y regresa al mismo lugar, a las 17 horas.

Se cumplen más de veinte años de una actividad que la Fundación Municipal de Servicios Sociales viene impulsando desde 2006 en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal. «Reflejan la gran acogida de estas rutas entre la población gijonesa y la necesidad de apostar por el deporte como herramienta de transformación social al fomentar la inclusión, mejorar el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad, promover la cohesión social, y cultivar valores como el respeto, la tolerancia y la cooperación, además, por supuesto de incentivar el caminar, un hábito muy saludable«, explicó el director del Patronato Deportivo de Gijón, Pablo Blanco. El director del Patronato Deportivo recordó que el año pasado las rutas sumaron 1.621 participantes, de las cuales 1.214 fueron mujeres y 407 hombres. »Hay que implicar más a los gijoneses, ellas ya saben de los beneficios del programa y repiten cada año«, subrayó Blanco. Esta cifra aumenta cada año. En 2023 fueron 1.380 participantes, (1.029 mujeres y 351 hombres).

Para todas las edades

Tanto Pendás como Blanco auguraron durante la presentación que en esta edición se espera llegar a los 2.000 usuarios y que las personas que participan son de todas las edades. «Cada vez son más las personas mayores y no tan mayores que participan en el programa», comentó Pendás, lo que «facilita las relaciones intergeneracionales, la convivencia y el intercambio de experiencias muy enriquecedoras». No hay límite de edad para participar y se dejan claras varias recomendaciones como llevar calzado y ropa deportiva, chubasquero, bebida, hidratarse bien dos horas antes, marchar a ritmo lento y continuado y estirar los músculos, entre otros.

La última ruta, 'Nuevo Roces', de intensidad baja-media , se realizará el martes 16 de junio y será una caminata circular de 10,3 kilómetros entre el Cuartel de la Guardia Civil, atravesando Granda y vuelta a la misma ubicación.