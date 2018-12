La campaña navideña arranca con expectativas «halagüeñas» para el comercio de proximidad

El buen tiempo y las compras de Navidad animaron ayer a miles de gijoneses a salir a la calle, aprovechando además los mercadillos y la apertura de las grandes superficies y varios comercios del centro a pesar de ser domingo. A última hora de la tarde lugares como la calle Corrida o el paseo de Begoña estaban abarrotados de gente y en las tiendas abiertas eran muchos quienes apuraban las últimas horas antes de Nochebuena para cerrar compras que tenían aún pendientes. Porque aunque, según la Unión de Comerciantes, la fase fuerte de la campaña de Navidad suele empezar una vez ha pasado el 25 de diciembre, de cara a la llegada de los Reyes Magos, no son pocos los que se ven obligados a atender compromisos ya durante la visita de Papá Noel.

«Hay muchas familias cuyos hijos están trabajando fuera y que aprovechan que se reúnen en Nochebuena para recibir los regalos, porque no tienen otra fecha para hacerlo», apunta Ana García, de la joyería Alfonso. Señala también cómo «cada vez la gente amplía el abanico de personas a las que tiene que regalar, por lo que se decanta por regalos más económicos para poder abarcar a todos los familiares». Aún así, cree que el nivel de ventas en este inicio de la campaña de Navidad «está siendo similar al de los últimos años».

La gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, apunta que «las expectativas son halagüeñas», especialmente en lo que respecta al comercio de proximidad. «Está calando la idea de lo importante que es comprar en la ciudad. Gijón está muy agradable para pasear, hay mucha gente en las calles y después de muchos años vemos que a la gente le está llegando el mensaje de que las compras dentro del casco urbano contribuyen al empleo y la actividad económica», añade. También cree que será importante la campaña 'No son iguales' puesta en marcha estos días por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para concienciar sobre las consecuencias que tiene la compra de falsificaciones. «Somos optimistas y esperamos que a medida que avancen las navidades se puedan ir cumpliendo estas expectativas», añadió.

El «tirón gordo», para Reyes

Noelia Nistal, de la tienda de ropa Poison Heart, coincide en que «el tirón gordo va a ser dentro de unos días, para Reyes». No obstante, reconoce que ya se empieza a notar «que la gente gasta más». En comparación con navidades anteriores, asegura que «hemos mejorado». Y destaca además cómo en esta época, a diferencia de lo que ocurre el resto del año, es más habitual que los clientes que acuden vayan en busca de prendas para otras personas. «Los hombres suelen estar muy perdidos con el tema de las tallas y nos usan a las dependientas para comparar con la que pueden tener sus mujeres», bromea.

Otra comerciante del sector textil, Inés Pando, propietaria desde hace unos años en la avenida de la Costa de la tienda Tipos, señala que entre las compras que se hacen a última hora para Navidad priman «sobre todo los complementos, como calcetines, cinturones, bufandas u otros detalles que la gente elige cuándo no sabe exactamente qué regalar. Por decir 'te cogí algo'». Destaca también el tirón que están teniendo las gorras, «vendemos muchísimas».

No obstante, con un local repleto de prendas de abrigo, cree que el inicio de la temporada está siendo «nefasto», principalmente por la tardanza en la llegada del tiempo propio del invierno. «La gente aún va desabrigada, no les apetece comprar aún este tipo de ropa. Si hubiese un ambiente realmente más navideño, con frío, con nieve, seguro que se animarían más», lamenta.

Hay otros comercios a los que no les influye tanto el tiempo y para los que las navidades siempre son temporada alta de ventas. «Estamos vendiendo más o menos como el año pasado, y es bueno que por lo menos nos mantengamos, porque ahora es difícil competir con las compras por internet», apunta Israel García, de García Juguetes. Aunque destaca que los Reyes Magos siguen siendo mejores clientes que Papá Noel, a estas alturas ya ha agotado algunos de los juguetes más demandados de este año, como las muñecas 'Bellies' -solo le queda alguna ya reservada-. Sitúa junto a ellas como lo que más piden lo que más piden los niños las peonzas Beyblade -con las que se organizan combates en pequeños estadios- y clásicos como las figuras de Lego y Playmobil.

Coincide en que son muchos quienes dejan las compras para última hora. Por eso es habitual que el 5 de enero no eche el cierre hasta las once de la noche. Y por eso abrió ayer, a pesar de ser domingo. «Lo hago por obligación más que otra cosa, ya que nunca sabes lo que puedes vender».

Nueva vida de 'Queen'

También trabajó algo a regañadientes Nacho Morán, de la tienda de discos Mundo Sonoro. «Me acuerdo de las manifestaciones que hacíamos hace años para no abrir en domingo y de hecho no lo hago ni los sábados por la tarde. Pero hoy (por ayer) no queda otra. Aunque solo lo hacemos en víspera de Nochebuena y Reyes», se resignaba. Cree que este año las ventas «van un poco mejor que el año pasado» y destaca el progresivo crecimiento de la demanda de vinilos. «Cuando llegó la crisis, la aguantamos en parte gracias a ellos. Y este año vendemos el doble que el anterior». También señala el tirón que está teniendo 'Queen', «que con la película vuelve a estar de moda».