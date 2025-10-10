El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Algunos de los participantes preparando el matcha orange Pardo.
XI Campeonato Barista Down de Cafento

«Orgullo, inclusión y esperanza» dentro de una taza de café

Catorce miembros de la asociación Down Asturias participaron en el XI Campeonato Barista de Cafento en el Club de Regatas de Gijón

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:02

Comenta

«Orgullo, inclusión y esperanza» en una taza de café. Catorce miembros de la asociación Down del Principado de Asturias participó esta mañana en el ... XI Campeonato Barista Down de Cafento, que se celebró en el Club de Regatas de Gijón.

