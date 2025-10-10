«Orgullo, inclusión y esperanza» dentro de una taza de café

«Orgullo, inclusión y esperanza» en una taza de café. Catorce miembros de la asociación Down del Principado de Asturias participó esta mañana en el ... XI Campeonato Barista Down de Cafento, que se celebró en el Club de Regatas de Gijón.

Divididos en tres equipos, los participantes ofrecieron a los asistentes, entre los que se encontraban el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y la concejala de Hacienda, María Mitre, un matcha orange, café y un expresso martini. Fueron los comensales los que eligieron qué equipo había realizado la mejor presentación, cuál el mejor servicio y la mejora presentación. El desayuno estaba acompañado por unos bombones también hechos por ellos.

Para la participante Mónica Teja lo importante a la hora de hacer café «es remover bien la leche». Teja, que ya había preparado cafés en la Feria de Muestras en el stand de Cafento lo tiene claro: «Quiero ser camarera». Nicoleta Fernández, también formó parte de aquella experiencia este verano. Una de las cosas que más aprecia es la independencia que le da poder «hacer cafés sola».

«Es una manera diferente de visibilizar la inserción laboral y la formación de las personas con discapacidad, para ellos, este tipo de certámenes les resulta empoderante», señaló Ana Luque, gerente de a asociación Down del Principado. «Con esta iniciativa queremos demostrar que todos pueden hacer un buen café, pero no solo tienen habilidades en el sector de la hostelería, sino que pueden cumplir distintos roles y se desenvuelven muy bien», señaló Tamara Santiago, del departamento de marketing de Cafento.

Actualmente, la asociación tiene a 23 socios trabajando en empresas asturianas, casi el 29% con contrato fijo. «Las empresas nos señalan el buen ambiente que generan y cómo ayudan a los trabajadores a mirar las cosas sencillas», dijo el presidente de la asociación, Luis Javier Menéndez. «Tienen muchas capacidades, hay que darles una oportunidad de demostrarlas. La inclusión va desde los estudios al trabajo y ellos quieren ser útiles para la sociedad», concluyó.