El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carlos Arias, ante el cruce de Cuatro Caminos, en La Calzada. Jesús Manuel Pardo

Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada: «Vamos a presionar en la calle para obligar a los políticos a tomar decisiones»

«Pedimos sacar el tráfico pesado del barrio en un plazo medio y un proyecto asumible, con financiación, calendario y seguimiento»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El movimiento vecinal volverá a salir a la calle el miércoles a las 18.30 horas, con una concentración en Cuatro Caminos, para protestar ante ... el panorama de incertidumbre que se ha vuelto a abrir por la indefinición del proyecto alternativo al fiasco del vial de Jove que se estudia por Aboño. El presidente vecinal del barrio de La Calzada, el más directamente afectado por el tráfico pesado al Puerto, analiza la situación tras la reunión de la mesa de trabajo del Consejo Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  8. 8 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada: «Vamos a presionar en la calle para obligar a los políticos a tomar decisiones»

Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada: «Vamos a presionar en la calle para obligar a los políticos a tomar decisiones»