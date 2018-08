«Pediré la prórroga de la concesión de la plaza de El Bibio» El empresario de El Bibio, Carlos Zúñiga. / DAMIÁN ARIENZA Carlos Zúñiga pretende seguir al frente del coso gijonés al menos durante los tres próximos años JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 17 agosto 2018, 01:55

De «notable». Así califica Carlos Zúñiga, el empresario de la plaza de toros de El Bibio, los festejos de Begoña. Una feria taurina que ha dejado grandes momentos y otros no tan afortunados.

-¿Qué nota le pone a los toros?

-Un notable alto, un siete y medio o por ahí, una nota adecuada para el ganado en cuanto al juego. No se han caído, se han movido, ningún toro ha sido protestado ni de salida ni durante la lidia. Sí que es cierto que ha habido ejemplares, tres o cuatro, que han manseado más de la cuenta y que al final hacen que la nota media no sea el sobresaliente que a mí me gustaría. Las corridas se han lidiado enteras, no ha habido anomalías en los controles veterinarios y el público lo ha acogido con buena tónica.

-¿Ha bajado la afluencia?

-No. Tengo que decir que ha sido exactamente el mismo número de asistentes que en el año 2017. No voy a decir cifras exactas, pero sí que no ha bajado en absoluto. Quizás ha habido un día que nos ha disgustado un poquito, que ha sido el lunes. No había presencia de nombres rutilantes y por eso quizá se ha visto la plaza con menos afluencia de la normal. Pero ha habido tres días con más público del habitual, sábado, domingo y martes, y en la feria del año pasado no hubo tres días con tanta gente.

-¿Ha estado la puerta grande más cara?

-Puede que un poquito. Con el nivel que adquiere la feria, todos ponen el listón más alto. Desde la presidencia también han puesto el nivel más alto. Es una decisión que tengo que respetar, por supuesto, pero es también la personalidad de quien se sube al palco la que marca la idiosincrasia de la plaza, y la petición del público hace que el presidente sea más o menos duro.

-¿Se está endureciendo el público de Gijón?

-Creo que está cogiendo un poso de aficionado que quizás antes no alcanzaba a tener. Los silencios son muy representativos y hacen que cuando las emociones salen se noten a flor de piel. Ver al público en pie como en la primera faena de Roca Rey o la última de Ventura hace que valoremos más el nivel artístico que a veces se crea.

-¿Ha sido Roca Rey el triunfador de esta feria?

-Ha sido el nombre propio, ha tirado del carro en una tarde muy bonita en la que Morante de la Puebla tuvo luces y sombras. Creo que está al nivel de los elegidos. Tanto él como 'El Juli', Manzanares o Talavante han rayado a gran nivel, pero él ha marcado la diferencia con la espada.

-Su carrera está siendo espectacular.

-Meteórica. Hay grandes toreros, pero creo que Roca Rey, en su corto bagaje profesional, puede tener la palabra de mandón como adjetivo a su carrera. Está mandando y va a mandar más en el futuro.

-¿Se emocionó con la despedida de Padilla?

-La viví con muchísima emoción. Cuando acabó el paseíllo y le ovacionaron en un bonito gesto, a todos se nos puso la piel de gallina. Padilla ha tenido una carrera espectacular, ha llevado el estandarte del toreo, del sacrificio, del esfuerzo, de la sangre, por todo el mundo, y Gijón no podía ser menos al ovacionarle. Tuvo una justa despedida. El Bibio es su casa y puede volver cuando quiera, vestido de luces o como espectador.

-Puede pedir la renovación por un año de la concesión de la plaza. ¿Va a hacerlo?

-Voy a pedir la prórroca inminentemente.

-Entonces, el año que viene, ¿volverá a haber feria?

-Si Dios quiere. Cuando la comunión entre empresa, afición y ayuntamiento rueda, hace que todos nos pongamos de acuerdo. Estoy muy contento y muy orgulloso de haber puesto la plaza de toros de Gijón donde está después de 17 temporadas al frente, con un pliego muy riguroso que se cumple al detalle. Espero seguir cumpliéndolo hasta finalizar todas las prórrogas posibles (tres).

-¿Va a intentar retocar el pliego de condiciones?

-Me gustaría retocar algún aspecto del pliego que a lo mejor hace un poco más complicada la realización del mismo. Pero para nada se me pasa por la mente la reducción de festejos. Gracias a Dios, ahora mismo lo hace sostenible.

-¿Y el número de toreros del grupo A?

-El Ayuntamiento aceptó mi petición en esta última edición de reducir de nueve a siete los diestros. Cuando se modifica un pliego de condiciones es para cumplirlo en todos los años restantes y el año que viene partiremos de esa base. Pero también digo que los toreros del grupo A no son ni mejores ni peores que otros del grupo B. Ni José Tomás ni Morante de la Puebla están en el grupo A y desde luego que serían muy bien recibidos si son contratados para la feria del año que viene.

-Dice que la afición coge poso, pero también los antitaurinos...

-Lo respeto, pero pido el máximo respeto también para mí. Las manifestaciones son lícitas, pero el espectáculo que organizamos es completamente legal y lícito. Pido para mí lo mismo que doy yo: respeto.