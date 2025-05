Tras el anuncio de Luis Manuel Flórez 'Floro' de que en junio renunciará a su acta de concejal, el PSOE de Gijón ... ya anunció que será la portavoz adjunta quien «durante estos días asuma más protagonismo», a la espera de la necesaria reorganización del grupo municipal. Se trata de Carmen Eva Pérez (Gijón, 1970), abogada y profesora de Educación Secundaria, quien en 2023, tras dos legislaturas como diputada autonómica, entró en la Corporación como número 4 de la candidatura socialista. Y en ella delega ya el grupo municipal la tarea de hacer balance para EL COMERCIO de este ecuador del mandato.

–¿Cómo reciben la marcha de Floro?

–Con enorme respeto. Es una decisión suya y que toma cuando él decide. Nos da pena que se vaya, porque es una persona que te gusta tener cerca. Le echaremos mucho de menos a él y también cómo lograba mantener ese contacto constante con la ciudadanía y con el asociacionismo.

–¿Cómo se reorganizarán?

–Este grupo ya venía desarrollando una estrategia muy coral y de liderazgos compartidos. Está integrado por personas muy conocedoras de todas las competencias. Cuando se haga formal su marcha abordaremos esa reorganización y seguiremos trabajando como hasta ahora.

–¿Con usted como portavoz?

–No lo sé. Esa decisión la tendrá que tomar la ejecutiva, teniendo en cuenta al grupo municipal.

–La marcha de Floro llega en el ecuador del mandato. ¿Qué nota le pone al gobierno municipal?

–Me cuesta evaluarlos. Llegaron después de un engaño, tras haber negado Carmen Moriyón hasta en tres ocasiones ante el Consejo de Mujeres que fuera a pactar con Vox, y llevan dos años vendiendo fantasías.

–¿Qué fantasías?

–Carmen Moriyón está en su décimo año de alcaldesa y es difícil salir a la calle y que la ciudadanía sepa decir un solo proyecto que recuerde el paso de Foro por el gobierno. Tenemos la idea 'fake' del soterramiento del Muro, unas obras en Tabacalera que primero decían que estarían terminadas en 2027 y para las que ya hablan de 2030, una renuncia a la capitalidad cultural europea que deja a Oviedo liderando esa iniciativa y al PP tan tranquilo pese a que lo llevaba en su programa... Ninguna transformación de Gijón lleva el sello de Foro. Son ineficaces e incapaces.

–Para este mandato un proyecto central es Naval Azul...

–Y tiene una gran importancia tanto para transformar el tejido industrial y empresarial como para lograr un cambio integral de la fachada oeste que nosotros llevábamos en nuestro programa a través del Plan Costa. Son cuestiones complementarias, que deben ir de la mano, y distintas. Pero el gobierno no está entendiendo la integridad de un proyecto para devolver esa fachada litoral a la ciudadanía y dinamizar y cambiar la fisonomía de la zona oeste que va más allá de esa franja. Por eso está en esta discusión con la Autoridad Portuaria.

–¿Es una pugna por ver quién se cuelga la medalla de las obras?

–El Puerto está llamado a abordar actuaciones importantes que le relacionen con la ciudad de una forma distinta a como hasta ahora. Y lo que es un error es judicializar las relaciones entre dos administraciones que están condenadas a entenderse. Creo que Carmen Moriyón no está bien asesorada y que en su vida política acude a una excesiva judicialización. Ha tenido pleitos con sus socios en la actividad privada, con el fundador de su partido, con el Tribunal de Cuentas... Y en muchas ocasiones sale malparada.

–¿Pero existe o no un acuerdo para ceder esa franja?

–Una cesión de uso público que nadie discute. Y ese espacio estará a disposición de todos.

–El Ayuntamiento habla de la titularidad...

–Se puede ser titular de un derecho de arrendamiento. Ellos quieren hablar de propiedad, pero el Puerto no renunció a la de otros terrenos de los que hoy disfrutan todos los gijoneses. Ni en el Puerto Deportivo, ni en Poniente, ni en El Arbeyal perdió la propiedad. La gente que pasea por la punta Liquerique lo hace por terrenos del Puerto.

–La alcaldesa les acusa de usar el Puerto para hacer oposición.

–Está mal asesorada y siempre intenta buscar enemigos externos para no negociar. Su relación con otras administraciones consiste en decir 'no pongan aquí ese intercambiador de transportes', pero sin negociar nada a cambio. Me gustaría verla por ejemplo sentarse con las autoridades educativas para demandar la implantación de ciclos formativos. Pero es incapaz de relacionarse con otras administraciones de un modo proactivo, útil y eficaz.

–¿Cómo ve la relación del gobierno local con el Principado?

–Desde el pacto regional entre Foro y PP, la relación de Gijón con el Principado la dirige el señor Queipo, mientras que aquí el PP abdica de su programa. Ese es el reparto.

Gestión económica

–Un ámbito del que presume el gobierno local es su gestión económica. ¿Cómo la ven?

–En política fiscal no hay un estudio serio de los recursos necesarios para sostener los servicios públicos y el gasto corriente crece más que los ingresos. Y me gustaría hablar también de la actividad industrial, sobre la que se negaron a aprobar una declaración de apoyo a Arcelor y otra en defensa del arancel ambiental, además de rechazar hacer un plan de captación de inversiones industriales. En diez años de gobierno de Carmen Moriyón, Gijón ha entrado en dos procesos: uno de adelgazamiento constante de lo público y continua mercantilización de los espacios públicos y otro de renuncia al progreso. Gijón está aislado del progreso y quedándose atrás en materias como la movilidad, la salud comunitaria pública, las políticas culturales... Seguramente tenga que ver con que hoy Foro es un partido de carácter local, que piensa que se puede vivir al margen del exterior.

–Gijón sigue esperando la propuesta autonómica de alternativas al vial de Jove...

–Deben presentarla cuanto antes. Es necesario poner en marcha el acceso por Aboño, que es una solución que salió del PSOE local. La alcaldesa, cuando fue a Madrid, dio por buena la autovía en superficie que iba a atravesar Jove. Y ahora podría adoptar una postura más reivindicativa.

–¿Les convence la nueva propuesta para el 'solarón'?

–Para el desarrollo y vertebración de Gijón, es fundamental tener la estación intermodal. Es el objetivo principal de esa operación y el Ayuntamiento debe colaborar para que se desarrolle cuanto antes. Llevábamos tiempo diciendo que sí se podría crear una especie de 'lengua' verde para humanizar la zona, pero permitiendo cubrir financieramente el objetivo principal. Y Foro, al que tanto le gusta hablar de programas electorales dopados y ahora ha cambiado de postura, mintió al ofrecer una especie de Central Park, olvidando que todas las administraciones tienen que cofinanciar una actuación que cuesta mucho dinero.