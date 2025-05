Floro, en su despedida: «Me voy con la sensación de la labor cumplida. Este proyecto está consolidado»

Tras haber comunicado a la ejecutiva local del PSOE de Gijón su renuncia al acta de concejal y a la portavocía del grupo municipal ... socialista, que se hará efectiva en el Pleno del próximo 11 de junio, Luis Manuel Flórez 'Floro', compareció este jueves ante los medios acompañado de todos los concejales del partido para explicar las razones de esta marcha, que llega en vísperas de que el mandato llegue a su ecuador tras las elecciones de 2023. «Dejo el Ayuntamiento, por motivos personales sobre los que ahora debo poner toda mi atención y mi tiempo», indicó, añadiendo que se trata de una decisión «trabajada» que lleva estudiando desde que hace meses circunstancias personales «me llevaron a tener que reorganizar la vida de otro modo. Pero quería llegar hasta este ecuador del mandato». En este sentido, destacó que «el proyecto que en 2022 me llevó a incorporarme a lo que el PSOE planteaba para Gijón hoy está ya consolidado, con la aprobación de su gestión en la última asamblea municipal y la reelección del secretario general por una incuestionable mayoría de la militancia».

Emocionado, agradeció el apoyo recibido durante este tiempo por sus compañeros de grupo muncipal, «que me cuidaron», por la ejecutiva local y por el secretario general, Monchu García, « a quien tengo un especial cariño» y destacó que tanto el partido como él «estamos volcados en trabajar para alcanzar la Alcaldía de Gijón, con el único objetivo de que nuestra ciudad siga siendo un lugar de oportunidades y esperanza tanto para los que están aquí como para los que quieran venir a ella». Aseguró que se considera a sí mismo «una persona abierta y comprometida en trabajar y transformar el mundo, para dejarlo mejor de como nos lo hemos encontrado», algo que «ha sido el motor de mi vida».

Aseguró que se marcha de la primera línea política «tranquilo y con la sensación del deber cumplido, aunque también con la preocupación de que no he visto que en la ciudad haya mejorado la vida de las personas y me sorprende que esta alcaldesa prefiera siempre el enfrentamiento al diálogo, sabiendo que eso genera desafección política en un momento en el que está en juego la democracia». Floro compareció 24 horas después de que se conociera su renuncia rodeado por todos los concejales del grupo municipal socialista así como por la vicesecretaria general del PSOE en Gijón, Begoña Fernández, el secretario de Organización, Jorge Antuña, y el secretario de Política Municipal, César González.

Nuevo en la política

Floro, que llegó a la política ya jubilado tras haber estado durante más de tres décadas al frente de Proyecto Hombre, fue elegido candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón en unas primarias convocadas tras una recogida de firmas impulsada por militantes críticos con la gestión de la anterior alcaldesa socialista, Ana González.

En ese proceso pugnó por encabezar la lista electoral de 2023 con Ana Puerto, a la que se impuso por 504 votos a 382. En las elecciones municipales logró el respaldo de 40.602 gijoneses, convirtiéndose en el candidato más votado (con una diferencia de poco más de 300 votos con respecto a Foro), pero los acuerdos suscritos por Foro con PP y Vox acabaron otorgándole la Alcaldía a Carmen Moriyón.

Un desenlace «natural»

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, también se refirió este jueves a esa marcha. En declaraciones a Ser Gijón, habló de «un desenlace natural» a algo «que se venía gestando». Indicó que tras el resultado electoral de 2023 «teníamos claro que que Floro tenía que ejercer su papel y ejercer como portavoz, que creemos que lo ha hecho perfectamente. Necesitábamos una portavocía con un estilo propio, más cercana y más coral, y consideramos que él debía asumir esa responsabilidad, porque fue quien ganó las elecciones. Pero el tiempo va pasando, y además de las cuestiones que se deciden políticamente en la agrupación, están las cuestiones personales, que llevan a tomar con naturalidad esta decisión».

García destacó la «honestidad, la cercanía y la forma de trabajar con la gente» del aún portavoz municipal, que puso en contraste con «esa distancia en la que a veces parecen situarse algunos responsables políticos». Afirmó en este sentido que «Floro ha traído a la institución a las personas de la calle y a la gente que está en las preocupaciones más sencillas, y se ha alejado de las cuestiones más polémicas o mediáticas, que distan mucho de la realidad de los gijoneses». Le agradeció además «su humildad y su generosidad». Sobre el siguiente paso, que pasa por la designación de un nuevo portavoz y una reorganización de las áreas de trabajo dentro del grupo municipal, señaló que «las decisiones se tomarán cuando su salida sea oficial, después del próximo Pleno». Sí añadió que en los próximos días será la actual portavoz adjunta, la concejala Carmen Eva Pérez, «quien tendrá que asumir un mayor protagonismo».

Desvinculó por otra parte este relevo de la nueva carrera electoral y la designación del candidato socialista a la Alcaldía de cara a los comicios que tendrán lugar dentro de dos años. «Ahora nos pondremos con la reestructuración del grupo municipal. Ese es otro proceso que tiene sus tiempos, y del que estaremos hablando en la primavera o el otoño de 2026».