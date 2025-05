Una experiencia gratificante

Quiero comunicarles personalmente que en el próximo Pleno del mes de junio dejaré mi acta de concejal en el Ayuntamiento de Gijón por motivos personales ... sobre los que ahora debo poner toda mi atención.

Me considero una persona abierta y comprometida en trabajar por un mundo mejor del que me he encontrado. Este ha sido el motor de mi vida y lo que en el año 2022 me llevó a incorporarme al proyecto que el PSOE planteaba para Gijón.

Ese proyecto de la agrupación local está hoy consolidado con la aprobación de su gestión en la última asamblea municipal y la reelección del secretario general por una incuestionable mayoría de la militancia.

«Dicen que a la política no se viene a hacer amigos, pero yo salgo con la mochila llena»

La Ejecutiva, Monchu García –a quien tengo especial aprecio y cariño– y yo mismo, estamos volcados en trabajar para alcanzar la Alcaldía de Gijón, con el único objetivo de que nuestra ciudad siga siendo una ciudad de oportunidades y esperanza para los que aquí viven y también para los que aquí llegan.

Este tiempo, en el que he estado en primera línea, me ha ayudado a crecer y a madurar como persona. También a conocerme un poco más y encontrarme con mis límites y mis fuerzas. He sentido en ocasiones la inseguridad que nace de la inexperiencia y, en otras, la fuerza de la palabra transformadora, comprometida. Y, desde luego, se me ha agudizado el oído para estar atento a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, porque Gijón se construye desde lo micro a lo macro, y viceversa. En este sentido, me marcho tranquilo con la sensación del deber cumplido dentro de mis posibilidades.

Pero también me voy con la preocupación de que no he visto que se haya mejorado la vida de las personas. Y me sorprende que este gobierno y esta alcaldesa prefieran siempre un enfrentamiento al diálogo pese a que somos una ciudad de concordia. Estas cosas generan desafección hacia los políticos, cuando lo que está en juego es nuestra democracia. No nos engañemos, no todos los partidos ni los peones de este tablero político la defienden con el ímpetu que se necesita.

Ser portavoz ha sido una experiencia intensa y muy gratificante. Obliga a vivir la vida con mayúsculas a todos los que estamos aquí. Los que me conocen saben que a mí siempre me ha gustado vivir la vida con intensidad, y la política tiene esta condición. Además tengo la suerte de pertenecer a un grupo muy humano, entregado y sensible con los problemas de nuestro municipio. Dicen que a la política no se viene a hacer amigos, pero, en mi caso, salgo con la mochila llena.

Quiero finalizar teniendo palabras de agradecimiento al partido, a la Ejecutiva y, en especial, al secretario general por la acogida que he tenido, así como por el respeto y la consideración que siempre nos han demostrado a mi familia y a mí.

También quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que estáis hoy aquí, a los profesionales que nos habéis dado cobertura estos años y nos acompañáis día a día en el Ayuntamiento desde la honestidad que está en vuestra mano.

Como he dicho, ha sido una experiencia muy importante en mi vida ya que servir a Gijón es lo más grande que me podía pasar, y más haciéndolo desde el grupo municipal socialista. Yo seguiré llevando los valores socialistas, porque forman parte de mí, me representan, y por esos valores seguiré trabajando sea o no concejal.

Gracias a todos y a todas por tanto.