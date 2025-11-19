El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Damián Arienza

Carmen Moriyón apremia al Principado a revolver la solicitud de la Universidad Europea con la misma urgencia que las otras dos que ha habido en Asturias

La alcaldesa de Gijón recalca que su gobierno ha garantizado «la disponibilidad del terreno en tiempo récord y ha sido capaz de ejecutar las obras de urbanización necesarias»

E. C.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

La primera reacción a la noticia adelantada por EL COMERCIO de que la Universidad Europea cambia provisionalmente su hoja de ruta y opta por ser ... centro adscrito para poder abrir en Gijón el curso 2027-2028 ha venido de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. En unas declaraciones remitidas a los medios insta ahora a que el gobierno del PRincipado actué con la misma urgencia en la misma tramitación urgente que a las otras dos solicitudes de instalación de centros adscritos que ha habido en Asturias recientemente. «Hay que recordar que estamos hablando de una inversión millonaria y un proyecto educativo sólido, que pretende consolidarse como universidad tan pronto como se lo permita la normativa», señala la regidora.

