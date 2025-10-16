Carmen Moriyón destaca el «creciente interés» empresarial por el desarrollo de Naval Azul «El presente se construye desde lugares como este, donde la historia industrial se transforma en motor de empleo y sostenibilidad», resalta

Laura Mayordomo Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El de Naval Azul es un proyecto estratégico que «representa la nueva etapa industrial de Gijón» y que «situará a la ciudad como una referencia en desarrollo urbanístico, innovación industrial y sostenibilidad». Como anfitriona del evento, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, abrió la jornada sobre digitalización marítima y economía azul centrándose en el que destacó como el proyecto de ciudad más «transformador»: la reconversión de los terrenos de los antiguos astilleros en un polo de economía e innovación vinculado con la economía azul.

«Si hablamos de números, se estima que en su primera fase, esa que se iniciará, nada más que termine de redactarse el plan especial, Naval Azul generará cientos de empleos directos e indirectos y posicionará a Gijón como un nodo de referencia en la red de innovación azul del Atlántico europeo. El crecimiento de interés de las empresas por el proyecto y su intención de adquirir las parcelas que resulten del desarrollo urbanístico nos confirman estas previsiones», afirmó la regidora.

«Gijón no renuncia a su vocación industrial, sino que la reinterpreta desde la sostenibilidad y el conocimiento. Naval Azul es la prueba de que Gijón va con todo». Tras la adquisición de los terrenos a la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento proyecta dar forma en este espacio de 60.000 metros cuadrados a «un ecosistema de innovación marítima e industrial puntero en España». Integrará empresas tecnológicas dedicadas a la economía azul y la digitalización, centros de investigación y espacios de formación y emprendimiento. «Supondrá empleo cualificado, atracción de inversión y retención de talento joven», enumeró entre algunas de las ventajas del proyecto.

Conexión con el mar

El desarrollo de un polo económico e innovador de economía azul en los terrenos de los antiguos astilleros «demuestra que la reconversión industrial «no tiene por qué ser sinónimo de pérdida, sino de futuro. El presente se construye desde lugares como este, donde la historia industrial se transforma en motor de esperanza, en motor de empleo y de sostenibilidad», añadió la alcaldesa durante su intervención.

Una intervención en la que también destacó Carmen Moriyón la transformación urbanística que experimentará esa zona, creando un entorno abierto «perfectamente integrado en la trama urbana» y que devolverá al barrio de El Natahoyo su conexión con el mar.

La regidora gijonesa destacó que las obras municipales en terrenos del antiguo astillero están avanzando según lo previsto y Gijón ganará ya en diciembre un nuevo espacio frente al mar con la apertura al público del paseo de Naval Azul .

Temas

Carmen Moriyón