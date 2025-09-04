Casa Tino, en Gijón, 'parte la pana' en azul

Jana Suárez Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

En clave contemporánea pero manteniendo la esencia de Casa Tino, el histórico restaurante fundado en 1960 por Celestino Fernández y Maruja Suárez ha recibido un homenaje en forma de mural de azulejos de color azul. «Es un bar icónico. Un referente de Gijón y, sobre todo, de mi familia», relata a EL COMERCIO Julia de la Guerra, la joven artista autora del mosaico que recoge escenas muy ligadas a la identidad del bar: sus platos más reconocidos, las partidas de cartas tan habituales entre sus clientes y los retratos de los fundadores, reinterpretados en clave vanguardista. «Fui mostrando en Instagram todo el proceso creativo. Me sorprendió la increíble acogida, pero el verdadero boom llegó con el videoclip». Y es que la abuela de Julia, Ana Gallego, de 94 años y clienta habitual de Casa Tino, entra enérgica con mucho desparpajo al ritmo de la canción de Estopa 'Rompiendo la pana' mientras De la Guerra instala el mural en el establecimeinto y a continuación echan una partida de cartas. «Toda la vida se jugó en este bar, aunque siempre fueron paisanos. Julia lo ha reinterpretado con un toque feminista.

Ampliar La artista Julia de la Guerra y su abuela Ana Gallego, durante el rodaje del videoclip para Instagram

Los muebles, la comida es la de siempre pero los clientes de antes, también han ido trayendo a sus hijos y nietos así que nos encanta esta combinación de vintage y moderno», explicó a este periódico Noemí García, tercera generación que regenta Casa Tino. «Yo le añadiría un cachopo o unas cebollas rellenas, pero está precioso», añade su tía y segunda generación, Ana Fernández, quien se muestra muy agradecida y emocionada por esta obra de arte a la que aún no han asignado ubicación definitiva. «Nos ha gustado mucho ver reflejados a Tino y Maruja. Salen guapísimos y sonrientes. Desde arriba nos cuidan cada día y estoy segura que estarían muy orgullosos de cómo hemos mantenido el cariño y la elaboración de sus recetas», dice.

El pote, ahora los martes

Uno de sus clientes habituales, Antonio Pardo, asevera que «los mejores calamares de Gijón siempre se han comido aquí y eso no ha cambiado. Al igual que el riquísimo pote. Los miércoles hay que coger sitio con una semana de antelación porque es día de este plato típico. Para mí, en toda Asturias no se come ninguno mejor», destaca Pardo. Como novedad, a partir de mediados de mes, Casa Tino cerrará por descanso los miércoles y jueves. Sus clientes habituales ya lo han anotado. Entonces el famoso pote pasará a los martes. «Ya tenemos un montón de reservas para el próximo 16 de septiembre», avanza Ana.

