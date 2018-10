Castiello enmudece al campanero María Jesús Fernández, primera por la izqda, y Alfredo Meana, tercero, entre Arrieta y Del Fueyo, a su llegada al llagar Bernueces. / PALOMA UCHA La emoción impide hablar a Alfredo Meana en el homenaje recibido junto a su mujer, María Jesús Fernández P. SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 8 octubre 2018, 01:42

«Muchas gracias por acompañarnos siempre. No podemos estar más agradecidos». Así de emocionada se mostraba María Jesús Fernández tras recoger la placa conmemorativa con la que la asociación de vecinos de Castiello de Bernueces reconoce el apoyo incondicional a la parroquia prestado por ella y su marido, Alfredo Meana, a quien la emoción no permitió articular palabra. «Estamos toda la familia y para ellos está siendo un día muy especial», le justificaba su hijo. La pareja lleva más de media vida viviendo en Bernueces, donde Meana es conocido por ser el campanero de la iglesia, un cometido que sigue desempeñando a día de hoy. «Mis hijos no saben tocarla porque se necesita mucho ritmo, así que sigo siendo yo el encargado de hacer cuando hay fiestas», cuenta quien, salvo unos años en Gijón, moró en la parroquia desde su nacimiento. «Nací aquí, de donde es toda mi familia. Para mí Castiello es más que mi hogar», explicó.

Algo similar sucede con su mujer, quien desde que contrayese matrimonio ha vivido junto a la iglesia en la que su esposo tocaba la campana. «Es de Deva, pero vino tan joven que es como si también fuese de aquí», comentó su primogénito. Los vecinos quisieron premiar esa fidelidad con un ramo de flores para cada uno, así como un reloj de pulser grabado para la ocasión. «Y, sobre todo, el cariño de la parroquia», puntualizó la asociación.

Alfredo, de 83 años, y María Jesús, de 78, fueron ayer los grandes protagonistas de la tradicional comida celebrada por el colectivo vecinal en el llagar Bernueces, donde no faltaron ni la fabada ni la sidra. Previamente, el propio llagar había sido el lugar escogido para una misa que, como no, se celebró en honor a los homenajeados.