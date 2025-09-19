El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las actividades organizadas esta mañana en el parque Antonio Ortega por los veinte años del centro de salud de Roces-Montevil. E. C.

El centro de salud de Roces-Montevil, de Gijón, celebra sus primeros 20 años

La celebración comenzó hoy y se largará durante un año, con charlas y actividades mensuales. También se han organizado sendos concursos de dibujo y relato para el alumnado del barrio

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:55

Dos décadas hace que comenzó a funcionar el centro de salud de Roces-Montevil, ubicado en la calle de Les Cigarreres. Y para conmemorar tal efeméride se ha programado toda una serie de actividades que se alargarán durante todo un año. Comenzaron ayer, con diversas charlas y talleres, impartidos con la colaboración de Cruz Roja, para promover hábitos de vida saludable: primeros auxilios, movilidad funcional, alimentación saludable y salud emocional.

'¡Hemos crecido contigo!, más salud, más barrio, más vida…', es el lema de este vigésimo aniversario. A partir de ahora, habrá una actividad mensual que se centrará en un tema concreto (cuidado de personas mayores, boca sana o salud mental, entre otras). También se han organizado sendos concursos de dibujo y relato relacionados con la salud, dirigidos al alumnado de los centros educativos del barrio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  8. 8 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El centro de salud de Roces-Montevil, de Gijón, celebra sus primeros 20 años

El centro de salud de Roces-Montevil, de Gijón, celebra sus primeros 20 años