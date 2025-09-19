El centro de salud de Roces-Montevil, de Gijón, celebra sus primeros 20 años
La celebración comenzó hoy y se largará durante un año, con charlas y actividades mensuales. También se han organizado sendos concursos de dibujo y relato para el alumnado del barrio
Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:55
Dos décadas hace que comenzó a funcionar el centro de salud de Roces-Montevil, ubicado en la calle de Les Cigarreres. Y para conmemorar tal efeméride se ha programado toda una serie de actividades que se alargarán durante todo un año. Comenzaron ayer, con diversas charlas y talleres, impartidos con la colaboración de Cruz Roja, para promover hábitos de vida saludable: primeros auxilios, movilidad funcional, alimentación saludable y salud emocional.
'¡Hemos crecido contigo!, más salud, más barrio, más vida…', es el lema de este vigésimo aniversario. A partir de ahora, habrá una actividad mensual que se centrará en un tema concreto (cuidado de personas mayores, boca sana o salud mental, entre otras). También se han organizado sendos concursos de dibujo y relato relacionados con la salud, dirigidos al alumnado de los centros educativos del barrio.
