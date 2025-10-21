El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Representantes de las catorce charangas de Gijón, este lunes, durante la reunión con Divertia en la Casa de la Palmera. A la izquierda, el presidente de Divertia, Óliver Suárez. Damián Arienza
Antroxu de Gijón

Las charangas de Gijón, satisfechas tras la promesa de «acelerar los trámites» para sus ensayos

Divertia se compromete a trabajar para que los permisos estén «lo más rápido posible» y asegura que mantendrán un contacto fluido de cara al futuro

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 06:51

Casi dos horas de reunión para determinar que se deben «acelerar los trámites». Los representantes de las catorce charangas de Gijón se reunieron ... este lunes con el presidente de Divertia, Óliver Suárez, y el gerente, Fernando Losada, para establecer una primera comunicación respecto al Antroxu de 2026 y tratar de buscar una solución a las trabas que están encontrando para poder ensayar.

