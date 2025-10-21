Las charangas de Gijón, satisfechas tras la promesa de «acelerar los trámites» para sus ensayos

Casi dos horas de reunión para determinar que se deben «acelerar los trámites». Los representantes de las catorce charangas de Gijón se reunieron ... este lunes con el presidente de Divertia, Óliver Suárez, y el gerente, Fernando Losada, para establecer una primera comunicación respecto al Antroxu de 2026 y tratar de buscar una solución a las trabas que están encontrando para poder ensayar.

«Tenemos algo de inquietud y de momento no hay nada en claro, pero salimos contentos porque ha habido un primer contacto y un compromiso de mantener ese contacto por parte de la administración», afirmó Bruno Álvarez, miembro de Xaréu nel Ñeru y uno de los portavoces del colectivo.

Los integrantes de las agrupaciones gijonesas, en pie de guerra desde el pasado jueves por los retrasos en la concesión de los permisos para ensayar en los colegios -como vienen haciendo siempre a partir de septiembre-, decidieron hacer pública la falta de comunicación por parte de la administración y su preocupación por el desarrollo del carnaval a escasos tres meses de que empiecen las celebraciones.

Si bien no tardó en llegar una respuesta por parte de Divertia, citándoles en la reunión que mantuvieron este lunes para iniciar las conversaciones, el domingo se concentraron todas las charangas en la plaza Mayor y expusieron que «desde hace años venimos padeciendo recortes en los horarios de ensayo, demoras en los permisos y trámites cada vez más complicados». Querían dejar claro que no están dispuestas a «seguir viviendo este problema cada año».

Al recinto ferial

A falta de sus espacios habituales, Divertia comunicó el viernes que estaba buscando un espacio donde reubicar a todas las charangas «a medio-largo plazo» como solución provisional para paliar la falta de permisos. Finalmente, en la reunión de este lunes, la empresa municipal les ofreció ensayar en el recinto ferial Luis Adaro, haciéndose cargo la entidad del alquiler y mantenimiento del espacio. «Es una alternativa para llevar a cabo su actividad y una solución a las continuas quejas vecinales provocadas por las molestias derivadas de los ensayos», señalaron desde Divertia.

Podrían empezar a ensayar allí este mismo martes. Eso sí, «de manera provisional y hasta que se tramite el alquiler del nuevo espacio, ubicado en un radio de distancia razonable y conectado con la red de transporte público». De momento, las charangas no han querido pronunciarse sobre esta opción, a la espera de valorar si es la mejor elección o no.

Dado que la tramitación de las exenciones necesarias para ensayar en los colegios exentos de denuncias es competencia de la Concejalía de Medio Ambiente, desde Divertia se han comprometido a trabajar para que «estén lo más rápido posible» y no retrasar más los ensayos, que ya comienzan tarde porque este año el Antroxu se adelanta al 16 de febrero.

La respuesta, «esta semana»

La entidad también ha blindado una de las cuestiones más importantes para las agrupaciones: la comunicación. «Han aceptado y recogido con muchas ganas el compromiso que les reclamábamos», celebró Álvarez, quien aclaró que «no solo se han interesado por el presente más inmediato, sino también por establecer un plan de futuro» que evite situaciones como esta. «Nos han prometido que estarán en contacto continuo con nosotros durante toda esta semana, que es cuando esperan recibir la información de Medio Ambiente».