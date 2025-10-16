Las charangas de Gijón protestarán este domingo en la plaza Mayor por las trabas para ensayar

Velatorio de la sardina y entrega de premios de los concursos del Antroxu en el paseo de Begoña, en el último carnaval.

El próximo Antroxu se complica. Las 14 charangas de carnaval de Gijón se han puesto de acuerdo y este domingo, 19 de octubre, se concentrarán en la plaza Mayor para protestar por las trabas que están encontrando para ensayar por parte del Ayuntamiento. Hace dos meses que solicitaron a Divertia la licencia para poder preparar sus espectáculos en los colegios, como vienen haciendo cada año, pero por el momento «no tenemos permisos de ningún tipo», afirma Bruno Álvarez, integrante de Xaréu nel Ñeru y portavoz de las 14 charangas.

Según explican, los permisos los gestiona la Concejalía de Medio Ambiente a través de Divertia, pero «cada vez se retrasan más», algo que ha ido mermando la paciencia de las charangas y despertando crispación. «Es muy fácil decir que es una fiesta de interés turístico regional y luego no dar facilidades», lamenta Álvarez, que ve cómo «Divertia le pasa la pelota a Medio Ambiente y Medio Ambiente a Divertia».

Otro miembro de las charangas aclara que, a todo esto, hay que añadir la presión vecinal porque «no soportan el ruido» y complica aún más la situación.

Mayor equidad

Por otro lado, la recién constituida comisión de carnaval, integrada por representantes de grupos y carrozas del Antroxu, solicitará una serie de modificaciones en las bases reguladoras del concurso en aras de fomentar una mayor equidad y reconocimiento. Entre sus reivindicaciones figuran limitar la participación en el desfile a agrupaciones locales, garantizar que cada grupo se inscriba en la categoría correspondiente, crear una nueva destinada a asociacions y organizaciones sociales y decelerar el ritmo del desfile.

Temas

Carnaval

Gijón

Divertia