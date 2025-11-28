Más de 30 colegios de Gijón se suman al programa SwimSafe del Santa Olaya La entidad deportiva presentó este viernes la tercera edición de esta iniciativa para prevenir ahogamientos en la infancia y a la que se incorpora la Autoridad Portuaria de Gijón

E. C. Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El SwimSafe del Club Natación Santa Olaya ha pasado de ser un proyecto a una realidad en la que ya han participado treinta colegios de Gijón. La entidad deportiva presentó este viernes la tercera edición de este programa que busca ahondar en la prevención de los ahogamientos y aumentar la seguridad acuática, sobre todo, a edades precoces. El acto fue presidido por el presidente del Santa Olaya, Gonzalo González Méndez, y contó con la presencia del presidente de la EMA y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, así como representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, organismo que se incorpora por vez primera como colaborador.

Tal y como recordó el presidente del Santa Olaya, «ya hemos formado a dos promociones en prevenir los riesgos y accidentes en el medio acuático, dando así respuesta a los datos que revela la OMS sobre ahogamientos, los cuales constituyen ya un problema grave de salud pública y que afecta especialmente a la infancia».

El Proyecto SwimSafe se oferta gratuitamente a los centros educativos de Gijón y está dirigido a niños y niñas de 7 u 8 años, es decir, al alumnado de 2º de Primaria. «Consolidamos los resultados, todos los colegios han repetido y se han sumado muchos nuevos. Estamos ya en más de 30 colegios, es decir, en todas las áreas de influencia en Gijón», detalló el responsable del Santa Olaya. El objetivo es conseguir formar a generaciones enteras en seguridad acuática.

En esta tercera edición se han creado soportes nuevos que permiten ahondar en la fórmula didáctica que instruye a los niños y niñas para detectar situaciones de peligro y como actuar ante éstas. Asimismo, se siguen manteniendo actividades fuera del entorno escolar como en El Corte Inglés. En el centro comercial, «realizaremos actividades para toda la familia como talleres y charlas en primeros auxilios y concursos para fomentar la participación de los guardianes del agua».

El proyecto SwinSafe coge solidez año a año y continúa con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, a través de la Empresa Municipal de Aguas. También cuenta con el respaldo de Caja Rural de Asturias, «fiel aliada del Club». A la presentación de la tercera edición acudieron también José María Landa, director de Delegación Asturias de Veolia; Sandra Miranda, de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Corte Inglés Asturias; Reinerio Sarasúa, director en Sarasúa y Asociados, Agencia General de AXA Seguros, y Carlos Llaca, director de Juventud del Ayuntamiento de Gijón y Programas Educativos. A ellos se unió en esta edición la Autoridad Portuaria de Gijón, a través de su director, José Luis Barettino, presente.

Temas

Gijón