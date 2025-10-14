EL COMERCIO reúne mañana en el Acuario Bioparc Gijón a los referentes sobre la economía azul La jornada contará con ponencias de la alcaldesa y el director del Centro Oceanográfico de Gijón, así como dos mesas redondas. La entrada es libre hasta completar aforo

Carmen Moriyón y Gilberto Villoria, junto al tramo de barandilla instalado a modo de prueba junto al futuro paseo de Naval Azul, durante la visita realizada la semana pasada a los terrenos del antiguo astillero.

El COMERCIO-Vocento reunirá a algunos de los principales referentes locales y regionales vinculados al desarrollo de la economía azul este miércoles en una jornada que se celebrará, entre las 9.30 y las 12 horas, en el Acuario Bioparc de Gijón. El impacto de la economía azul en Gijón se traduce ya en una facturación anual de 1.034 millones de euros y 15.728 puestos de trabajo, lo que supone el 15,6% del empleo de la ciudad.

La ciudad más poblada de Asturias está volcada además en el proyecto de Naval Azul, que persigue la transformación del antiguo astillero de Naval Gijón para levantar allí un área empresarial de referencia en el sector de la economía azul, a la vez que se proporciona una nueva imagen a la fachada marítima de la zona y se recupera el espacio para la ciudadanía. Naval Azul se alza como una iniciativa emblemática encaminada no solo a cambiar el diseño urbano, sino a mejorar la vida de la gente por medio de la tecnología, la innovación, la sostenibilidad y la generación de unos puestos de trabajo de calidad que sirvan, especialmente, para atraer y retener el talento joven.

Dará la bienvenida a los asistentes a la jornada el director de ELCOMERCIO. Ángel M. González, y a continuación se desarrollará la primera ponencia a cargo de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, bajo el título 'Gijón Azul: ciudad costera, ciudad sostenible'.

La jornada proseguirá con la primera de la dos mesas redondas programadas que llevará por título 'Conectividad, tecnología y economía azul', en la que participarán Micaela Martelli, directora de Soluciones Sectoriales y Energía de Telefónica España; Javier Fernández Rodríguez, directora general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, y Patricia García Zapico, directora general de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón.

La segunda de las ponencias de la jornadas en el Acuario Bioparc de Gijón tendrá como protagonista a Rafael González-Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón (IEO-CSIC). Su intervención llevará por título 'Presente sostenible, futuro inteligente. Costas vivas, economías sostenibles'.

Clausura Guillermo Peláez

La jornada sobre economía azul tendrá continuidad con la segunda de las mesas redondas, que llevará por título 'Innovación y sostenibilidad en los pilares de desarrollo de las zonas costeras'. Participarán en esta mesa redonda Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado; María Mitre, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, y Ángel Lorenzo, presidente de la junta local de Otea. El cierre de la jornada correrá a cargo de Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado. La entrada es libre hasta completar aforo.