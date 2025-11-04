El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de desbroce en la parcela donde se ubicará el nuevo aparcamiento del Hospital de Cabueñes. E. C.

Comienzan los desbroces en la parcela en la que estará el aparcamiento adicional del Hospital de Cabueñes

La Consejería de Salud inició esta semana los trabajos en los 3.100 metros cuadrados donde se ubicará el nuevo parking

E. C.

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

El nuevo aparcamiento adicional del Hospital de Cabueñes está cada vez más cerca. La Consejería de Salud ha iniciado esta semana los trabajos de desbroce en la parcela donde se ubicará el nuevo parking con el que pretende dar servicio al centro sanitario y aliviar las dificultades de aparcamiento que sufren a diario pacientes y trabajadores. Tal y como adelantó en marzo EL COMERCIO, esas nuevas plazas se habilitarán en una parcela de titularidad municipal de unos 3.100 metros cuadrados que el Ayuntamiento ha cedido de forma temporal al Principado.

Está situada entre el Tanatorio –a cuyo parking, de pago, recurren muchos usuarios de Cabueñes– y los dos estacionamientos de la zona norte, en el Camino del Piqueru, cuyos márgenes también son usados con frecuencia para aparcar pese a no estar permitido.

Una vez despejada y comprobada la situación del terreno se procederá a la planificación del aparcamiento y de sus accesos

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  3. 3

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  4. 4 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  10. 10 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienzan los desbroces en la parcela en la que estará el aparcamiento adicional del Hospital de Cabueñes

Comienzan los desbroces en la parcela en la que estará el aparcamiento adicional del Hospital de Cabueñes