Comienzan los desbroces en la parcela en la que estará el aparcamiento adicional del Hospital de Cabueñes La Consejería de Salud inició esta semana los trabajos en los 3.100 metros cuadrados donde se ubicará el nuevo parking

Trabajos de desbroce en la parcela donde se ubicará el nuevo aparcamiento del Hospital de Cabueñes.

E. C. Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

El nuevo aparcamiento adicional del Hospital de Cabueñes está cada vez más cerca. La Consejería de Salud ha iniciado esta semana los trabajos de desbroce en la parcela donde se ubicará el nuevo parking con el que pretende dar servicio al centro sanitario y aliviar las dificultades de aparcamiento que sufren a diario pacientes y trabajadores. Tal y como adelantó en marzo EL COMERCIO, esas nuevas plazas se habilitarán en una parcela de titularidad municipal de unos 3.100 metros cuadrados que el Ayuntamiento ha cedido de forma temporal al Principado.

Está situada entre el Tanatorio –a cuyo parking, de pago, recurren muchos usuarios de Cabueñes– y los dos estacionamientos de la zona norte, en el Camino del Piqueru, cuyos márgenes también son usados con frecuencia para aparcar pese a no estar permitido.

Una vez despejada y comprobada la situación del terreno se procederá a la planificación del aparcamiento y de sus accesos

