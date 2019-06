Compromete una campaña contra la xenofobia y el racismo Sábado, 22 junio 2019, 02:33

«Que no quede ninguna persona en el mundo que no tenga garantizados sus derechos y que el Ayuntamiento sea la casa de todos». La nueva regidora socialista se comprometió ayer ,como anfitriona del acto de celebración del Día Mundial del Refugiado, a llevar a cabo desde el Consistorio una campaña contra el racismo y la xenofobia. González remarcó que humanizar es fundamental y avanzó que buscará un lugar visible en el Ayuntamiento donde colocar la camiseta enmarcada con la palabra refugiada teñida de arco iris que ayer le entregó Javier Mahía, responsable territorial de la ONG Accem, en presencia de Cynthia Zebaze, finalista de Got Talent, que actuó.