Los críticos del PSOE justifican no presentar un candidato propio en que «no queremos ser cómplices de la división» El concejal socialista José Ramón García. / Paloma Ucha José Ramón García no dará «apoyo explícito» a ninguno, aunque indica que en las negociaciones con Ardura dio como «válido» el nombre de Tino Vaquero IVÁN VILLAR Gijón Jueves, 27 septiembre 2018, 14:24

el concejal gijonés José Ramón García, que hace once meses encabezó la candidatura a la Secretaría General que se enfrentó a la de Iván Fernández Ardura y se quedó a tan solo 27 votos de su rival, justificó esta mañana que el grupo que lidera no haya presentado un candidato a las primarias para elegir al cabeza de lista del PSOE en que «no queremos ser cómplices de una división». En este sentido, indicó que «si las personas que se enfrentaron hace once mese con modelos diferentes de partido se tomasen esto como una revancha de ese proceso, no sería positivo. Y nosotros no queremos participar de eso, ni ser quienes hacen una segunda vuelta de una decisión que tiene que ver con el proceso interno. Este es un proceso hacia afuera, y hacia afuera no queremos mermar las posibilidades de éxito electoral». Matizado este asunto, lamentó que en las reuniones mantenidas en las últimas semanas «por iniciativa nuestra» con el sector afín al secretario general no lograran traducirse en un nombre de consenso. «Parece que la decisión de tener una candidata del aparato ya estaba tomada», señaló en referencia a Ana González.

Garcías aseguró que su grupo «fue abriendo vías para intentar que el acuerdo fuera posible, e incluso apostamos por buscar el apoyo de alguien externo, como en su momento lo fueron José Manuel Palacio o Tini Areces, y creo que las cosas no nos fueron tan mal». Añadió que incluso manifestaron que consideraban «válido» uno de los nombres que aparecieron desde la corriente sanchista durante las negociaciones, el del director de la agrupación local de la Cruz Roja, Constantino Vaquero, que forma parte junto a Ana González y José Ramón Tuero de la terna final de precandidatos para el proceso. «Estábamos abiertos a que esa posibilidad se pudiese concretar, la decisión de por qué no se aceptó habrá que preguntársela a otras personas. Pero ahora lo que hay es un precandidato que está en la ejecutiva local pero no tiene el apoyo del aparato (Vaquero), y otra que sí lo tiene y es miembro de la ejecutiva autonómica (González)». Añadió no obstante que una vez que se han puesto sobre la mesa tres nombres sin que se hubiera dado el esperado candidato de consenso «no voy a dar apoyo explícito a ninguno de los candidatos. Cada persona hará a nivel individual lo que considere, pero yo no estoy dispuesto a ayudar ni tampoco a poner trabas a nadie. Este proceso era una oportunidad para cohesionar el partido, que creo que no se ha aprovechado. Ahora no queremos mermar las posibilidades de éxito electoral que pueda tener el partido».