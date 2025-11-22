Concurrido concierto de la Coral Polifónica Gijonesa La formación actúo este sábado en la Colegiata de San Juan Bautista junto al coro Castillo de Gauzón

E. C. Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:05 Comenta Compartir

La Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar, dirigida por Santi Novoa, ofreció este sábado un nuevo y animado concierto en la Colegiata de San Juan Bautista. 'Conectados por la música' es el título del encuentro, dirigido especialmente al público joven. La coral no estuvo sola, sino que compartió escenario con el coro Castillo de Gauzón, de Salinas, dirigido por Rocío Cuervo Coto.

Temas

Gijón