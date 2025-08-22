Condenada por prender fuego al coche en el que dormía su exnovio en Gijón La mujer deberá cumplir cinco año s de prisión por un intento de asesinato. La víctima fue rescatada del vehículo en llamas en un aparcamiento la avenida Portugal

Olaya Suárez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 18:25 Compartir

Quemó el coche en el se encontraba su exnovio tras mantener con él una fuerte discusión. Exigía que le entregase sus enseres y al no hacerlo, optó por prender fuego en el vehículo que se encontraba estacionado en un aparcamiento de la avenida Portugal, en Gijón. La mujer ha sido condenada a cinco años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa. El juicio tuvo lugar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

El incidente se produjo a las 7 de la mañana del 15 de julio de 2023. La víctima «se encontraba durmiendo dentro del vehículo», después de haber discutido con la procesada en el mismo lugar. En un momento determinado, «y con la intención de acabar con la vida del hombre, prendió fuego al coche con un trapo en la zona de la rueda trasera derecha, muy cerca del depósito de combustible, provocando un incendio que fue inmediatamente extinguido con el extintor de un vehículo patrulla de la Policía Nacional que acudió al lugar».

Fueron los propios agentes los que ayudaron al hombre a salir del coche, «tras despertarle», ya que, al parecer, en un primer momento, no se había percatado de que su vehículo se encontraba en llamas. No sufrió lesiones por la rápida actuación de los policías intervinientes.

La procesada está diagnosticada de consumo perjudicial de cocaína, alcohol y cannabis, que, sin embargo, a juicio del tribunal que dictó la sentencia, «no afecta a sus facultades intelictivas y volitivas».

Además de los cinco años de prisión que le fueron impuestos, la condenada no podrá acercarse a menos de 300 metros de su expareja ni comunicarse con él durante ocho años.

El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, considera que los hechos perpetrados fueron constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa. Esa misma calificación penal mantenía el representante del ministerio fiscal, que tampoco apreciaba circunstancias modificativas que pudieran estar detrás del comportamiento de la mujer. La procesada alegó durante la fase de instrucción un trastorno de habituación a drogas y alcohol.