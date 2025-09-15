Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón Se trata de un hombre de 54 años que ha sido detenido por la Policía Local

Un conductor colisionó contra tres vehículos que estaban estacionados en la avenida Pablo Iglesias, en Gijón. Los hechos sucedieron el domingo, pasadas las nueve de la mañana. El hombre, de 54 años y vecino de Gijón, iba conduciendo por la carretera cuando perdió el control del vehículo produciéndose el siniestro.

Hasta el lugar se trasladó la Policía Local. El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que se procedió a su detención. Uno de los coches tuvo que ser trasladado al depósito con el fin de reforzar la seguridad del tráfico rodado.

También hubo que dar aviso a Emulsa para limpiar la zona.