El conductor de EMTUSA «más rápido» de Gijón

Jana Suárez Gijón Lunes, 14 de julio 2025, 23:08 Comenta Compartir

Sabía que iba a conseguir un buen puesto pero «lograr subir al podio y lucir una medalla de bronce en un campeonato mundial ha sido un sueño», explica Julio Gallego a EL COMERCIO. Este gijonés que cumplió 50 años el pasado mes de abril, se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos tras lograr este hito en su historia el pasado 22 de junio en Pontevedra.

Conductor de autobús de EMTUSA desde 2022, y antes profesor de autoescuela, Gallego incide mucho en «la importancia de tener un trabajo que me permite conciliar mi vida laboral con la personal y con mi pasión, el deporte. «Lloré cuando logré sacar la plaza. Además mis compañeros me arropan y apoyan muchísimo», confiesa emocionado.

«Constancia y superación»

La clave para este conductor de EMTUSA, a quien se puede ver en cualquier línea –pues le gusta ir cambiando y recorrer toda la ciudad–, «es la constancia y superación. Hace un año estaba desesperado y con un desgarro en el talón de Aquiles. Me dijeron que podía quedar cojo pero yo me vine arriba y logré superarlo. Nunca hay que dejar de perseguir los sueños», subraya este gijonés que ha estado ligado al deporte desde muy joven. «Fui entrenador de voleibol y hace unos años me especialicé más en triatlones y duatlones». Al deporte, que considera su vía de escape, le dedica 16 horas semanales.

No es el único logro en su palmarés, a esta medalla hay que sumarle que ha sido dos veces campeón de España y otras dos, subcampeón de Europa de duatlón.

