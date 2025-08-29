La consejera de Cultura espera una solución para el Piñole, «un enclave museístico que es fundamental»

«Entiendo que a la gente le preocupe, y eso es bueno», manifestó la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, sobre el ... cierre del Museo Piñole para su remodelación como nueva sede de la Oficina de Igualdad y hasta que su colección pueda exponerse en un nuevo edificio proyectado junto al Centro de Arte Tabacalera. A su juicio, «la preocupación por lo que pasa con el patrimonio cultural, y en este caso con el patrimonio pictórico, es un síntoma muy saludable por parte de la sociedad», pues muestra su implicación con la cultura. «Tenemos que defender que centros referenciales como son los museos sigan abiertos, sean accesibles y no desaparezcan», añadió. No obstante, apeló al «respeto institucional» y a su desconocimiento concreto de los planes del gobierno municipal para no ahondar en su valoración sobre este cierre. «Supongo que el Ayuntamiento se está preocupando y ocupando de dar una solución al museo, que sin duda es un enclave fundamental para Asturias», añadió.

La consejera hizo estas declaraciones durante la presentación de la sexta edición del LINK Fest en la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, donde estuvo acompañada por el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, a quien también se le preguntó por esta cuestión. «No interviene Oviedo ahí. Ojalá llegue. Las puertas abiertas», se limitó a señalar.

«Se tomó a la ligera»

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez, consideró que la iniciativa que su grupo llevará al Pleno de septiembre para pedir que el Piñole no se cierre hasta que su nueva sede esté lista para recibir la colección «le da al gobierno local la oportunidad de revertir una decisión que no cuenta con aval técnico ni con consenso político ni social, y que además pone en riesgo una donación que estaba sometida a condiciones». La edil lamentó lo que considera «una decisión tomada a la ligera y sin sopesar las consecuencias que puede tener ese cierre tanto para las actividades culturales y sociales que se llevan a cabo en el museo como para la conservación de la propia obra del pintor».

Recordó que muchas de las piezas artísticas y documentos que conforman la colección del Piñole «son extremadamente delicados, pues están en soportes frágiles, y requieren unas condiciones de conservación muy específicas y difíciles de garantizar». En este sentido, manifestó sus dudas sobre la «hipotética exposición temporal de largo recorrido» anunciada para finales de 2026 en el Palacio de Revillagigedo y recordó que este edificio «no es una infraestructura museística ni reúne las condiciones de conservación que deben tener esos equipamientos». Aventuró la necesidad de invertir fondos municipales para su adecuación como tal y añadió que «no tiene sentido gastar dinero en un espacio privado, cuando contamos con un museo municipal que sí cumple los requisitos». Y acusó al gobierno local de tratar la cultura y los museos «como una mercancía turística y de ocio equiparable al Paseo Gastro».

«Esta noticia demuestra la poca preocupación de este Ayuntamiento por todo lo relacionado con la cultura, que para muchos de ellos son los toros y tomar cañas en las terrazas». Es la reacción de la asociacion vecinal Jovellanos, de la zona centro de Gijón, a la información adelantada por EL COMERCIO sobre el cierre del Museo Piñole para su remodelación como nueva sede de la Oficina de Igualdad, a la espera de poder trasladar la colección del pintor gijonés a un edificio de nueva construcción junto a la antigua fábrica de tabacos. «Señora alcaldesa, todavía está a tiempo de parar este despropósito, que puede salirnos muy caro», instan en referencia al riesgo de incumplir las condiciones de la cesión de la obra del artista a la ciudad, que abriría la puerta a un traslado a Oviedo.

La asociación recuerda que «a través de la actividad 'Una tarde en el museo' organizamos visitas a los museos municipales que tienen una gran acogida por parte de los vecinos». Y lamenta que «ahora sea el propio Ayuntamiento quien nos va a impedir disfruar de nuestro patrimonio cultural gracias a su ineptitud y falta de respeto a la verdadera cultura». Su presidenta, Maite Martín, califica de «una barbaridad pretender tener estos fondos tres años metidos en un almacén» y habla de «rabia e impotencia» ante las intenciones municipales. «No vemos la necesidad tan urgente de trasladar la Oficina de Igualdad a este edificio y para ello quitar un museo», indicó.

El miércoles, en su comparecencia semanal, el portavoz municipal insinuó la intención de llevar a la junta de gobierno de la próxima semana la licitación de las obras de Tabacalera, que incluirán el nuevo edificio del Piñole, si bien esta actuación no consta en el orden del día de la convocatoria, publicada ayer.