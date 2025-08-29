El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vanessa Gutiérrez y Alfredo Canteli, en La Vega. Piña

La consejera de Cultura espera una solución para el Piñole, «un enclave museístico que es fundamental»

El PSOE afirma que su iniciativa plenaria «dará la posibilidad de revertir una decisión sin aval técnico ni social» y el alcalde de Oviedo desliza que tiene «las puertas abiertas»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:35

«Entiendo que a la gente le preocupe, y eso es bueno», manifestó la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, sobre el ... cierre del Museo Piñole para su remodelación como nueva sede de la Oficina de Igualdad y hasta que su colección pueda exponerse en un nuevo edificio proyectado junto al Centro de Arte Tabacalera. A su juicio, «la preocupación por lo que pasa con el patrimonio cultural, y en este caso con el patrimonio pictórico, es un síntoma muy saludable por parte de la sociedad», pues muestra su implicación con la cultura. «Tenemos que defender que centros referenciales como son los museos sigan abiertos, sean accesibles y no desaparezcan», añadió. No obstante, apeló al «respeto institucional» y a su desconocimiento concreto de los planes del gobierno municipal para no ahondar en su valoración sobre este cierre. «Supongo que el Ayuntamiento se está preocupando y ocupando de dar una solución al museo, que sin duda es un enclave fundamental para Asturias», añadió.

