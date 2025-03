Crimen del bebé de Nuevo Roces | La Policía investigó a 130 mujeres hasta dar con la madre del bebé asesinado en Gijón

PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 12 de junio 2020, 01:17 | Actualizado 10:21h. Compartir

Desde que, en la madrugada del 2 de agosto, apareciese el cadáver de un bebé recién nacido en un contenedor de basura de Nuevo Roces, los investigadores de la Policía Nacional estuvieron convencidos de que los asesinos del bebé eran vecinos del barrio. No fue la única hipótesis -llegaron a interrogar a un hombre de nacionalidad dominicana que había sido visto en la zona minutos antes de que apareciese el cadáver- pero sí la que concentró más trabajo.

Apenas unas horas después de que fuese hallado el cuerpo sin vida del recién nacido, los agentes solicitaron al juzgado acceder a los repetidores de telefonía de la zona. Tal y como recoge el sumario del caso, al que ha accedido en exclusiva EL COMERCIO, analizaron más de 250 conexiones registradas durante las horas anteriores a la aparición del cadáver y, tras no extraer ninguna pista de valor, decidieron centrarse en los objetos encontrados junto al neonato.

El bebé apareció envuelto en una toalla verde de 90x50 centímetros. Estaba guardado en una bolsa de basura, a su vez introducida en una mochila de cuadros de la marca Quicksilver en la que también se encontraron varios clips metálicos, una batería de GoPro manchada de sangre y pelos. Todos los objetos fueron enviados directamente al laboratorio, pero uno centró especialmente la atención de los agentes. Convencidos de que la bolsa de basura podía conducirles hasta el asesino, los investigadores contactaron con la empresa encargada de su fabricación y distribución. El objetivo era, a través del número de referencia que identifica cada lote de bolsas, saber en qué establecimiento fueron compradas y por quién. Esta opción se desmorona rápidamente, después de que el dueño de la empresa les dijera que fabrica más de 150 bolsas por hora, lo que hace prácticamente imposible el seguimiento, dadas las cantidades en circulación.

Miles de bolsas de basura

Llegados a este punto tiene lugar la decisión por la que se comienza a resolver el crimen. La Policía se coordina con Emulsa y Cogersa y decreta que toda la basura recogida en Nuevo Roces sea analizada por los agentes antes de ser destruida, especialmente la de los contenedores próximos a donde apareció el cadáver. Fue casi un mes de análisis de bolsas de basura hasta que el 20 de agosto, dieciocho días después del crimen, los investigadores localizan una bolsa de plástico gris. En ella figura impreso el código 'MAQ 87', el mismo que el de la bolsa en cuyo interior fue hallado el cuerpo del bebé.

A partir de este momento, los agentes descartan que los autores del crimen residan en otro barrio y reafirman su intuición de que estos habitan cerca del contenedor del que parte la investigación. Por este motivo, una vez analizadas las huellas de la bolsa coincidente y tras comprobar que concuerdan con las halladas en la bolsa que contenía al neonato, la Policía inicia una criba que le llevará a investigar a 130 mujeres, todas las que viven en la zona donde fue encontrado el cadáver. De esa cifra, se descartan 81 por no estar en edad de gestar y otras 25 por no encontrarse en Gijón en el momento del crimen. Cerrada la lista en 24 sospechosas, los agentes comienzan a comprobar las huellas de las bolsas con las de estas personas. La octava coincide. Es Silvia A.M.

Los agentes no tienen ninguna duda de que la joven está involucrada en el crimen. Tras extraer toda la información sobre su perfil y el de su novio, padre del bebé, e intervenir sus teléfonos, inician el seguimiento de la pareja. Varias patrullas se encargan, disimuladamente, de ir recabando información hasta que el 20 de septiembre, con todos los cabos atados, solicitan al juzgado la detención de ambos jóvenes. Horas después, ya en Comisaría, Silvia A.M. confesará la autoría del crimen.