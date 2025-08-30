Culinos con mucho ritmo para estrechar lazos Las actividades de la Fiesta de la Sidra terminan hoy en la plaza Mayor con la entrega de los premios tras cuatro días de celebraciones

Pasear estos días por el centro de Gijón, por su plaza Mayor o por sus Jardines de la Reina implica impregnarse, lo quiera uno o no, de cultura sidrera en todas sus formas. Se puede pasear por el Mercadín, que lleva desde la semana pasada exhibiendo joyas, jabones y muchas y variadas exquisiteces, o participar en actividades como la masterclass de escanciado que acogía ayer por la mañana el escenario de la plaza Mayor.

Ha habido oportunidad de celebrar la ya reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de muchas maneras; incluso, hermanándola con otra bebida tradicional de la que nos separan muchos kilómetros pero no tantas diferencias. Se trata del sake tradicional japonés, también reconocido por la Unesco en 2024, que al introducirlo en su lista destacó el fuerte impacto cultural que tiene en la sociedad nipona la producción de esta bebida, profundamente arraigada en su identidad. La plaza Mayor fue también testigo ayer de cuántas similitudes comparte con nuestra bebida patria, que a pesar de utilizar materias primas muy diferentes –el sake se elabora a partir de arroz y agua–, resultan similares en composición al tratarse de dos productos fermentados. Y comparten, eso sí, haber dejado una huella innegable en las regiones donde se producen, constituyendo en ambos casos un elemento clave de la tradición inmaterial que ahora cuenta ya con un merecido reconocimiento internacional.

La fiesta de la sidra continuaba imparable también por la tarde para que nadie se quedase sin formar parte. En un escenario que se preparaba ya para escuchar los Cancios de Chigre, el jurado otorgaba los premios del Mercadín de la Sidra y la Manzana. El 'Puestu más prestosu' ha sido el de Ventolín Artesanía «por su entusiasmo en buscar un puesto que aúna tradición, artesanía, innovación y sostenibilidad», ya que sus trabajos en cuero mostraron «diseños impecables relacionados con la manzana y la cultura sidrera».

El premio 'A la mercancía meyor presentada' fue en esta ocasión para Vicen Sanz, «por el equilibrio a la hora de presentar sus productos de artesanía cerámica» y la decoración del puesto, que «se realiza con la misma materia prima, de la misma forma artesanal y entusiasmo que las piezas a la venta».

El tercer galardón, 'Al productu más novedosu', fue para Asturias Plateada por el 'sidrañuelo', un broche para sujetar al cuello el pañuelo de las fiestas de prau realizado de forma artesanal en latón o plata.

La fiesta de ayer terminaba por todo lo alto con la puesta en escena de los Cancios de Chigre, que bajo la dirección de Carlos José Martínez y la Sociedad Torner hicieron sonar desde 'En el campo nacen las flores' hasta los imprescindibles 'Asturias', 'gijón del alma' y el himno regional, pasando por 'N'Uviéu nun me caso' o 'Soi de Verdiciu' cantados en la voz de todos los asistentes.

Hoy, con el Día de la Sidra, tendrá lugar el fin de fiesta, la clausura de estos diez días en los que se ha celebrado nuestra pasión por esta bebida por todo lo alto. Los actos comienzan con una degustación en la plaza Mayor y en la plaza del Marqués (12 horas); continuarán con la entrega del Tonel de Oro a Luis Benito García Álvarez, promotor de la candidatura a la Unesco (12); la entrega del premio Elogio de Oro a la Mejor Sidra (12.30) y, cómo no, a 'La etiqueta más guapina' (12.45). Punto y final a la Fiesta de la Sidra un año más, pero no a esa manera tan nuestra de celebrar cada ocasión que no se apaga el resto del año: alzando la botella y llenando un culín.