El cuero, la cerámica y la plata se llevan la palma en el Mercadín de la Sidra de Gijón

Decenas de visitantes visitan los puestos del Mercadín de la Sidra y la Manzana instalado en los Jardines de la Reina, en Gijón.

María Agra Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 18:54

Sostenibilidad, innovación y equilibrio. Son las tres señas de identidad que valoró el jurado del Mercadín de la Sidra y la Manzana para premiar a los mejores puestos de esta nueva edición, que son el eje vertebral de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón y seguirán mostrando sus productos hasta el domingo en los Jardines de la Reina. El presidente de Divertia, Óliver Suárez, fue el encargado de desvelar este martes los tres expositores galardonados, que recibirán sus premios el sábado, a las 20 horas, en la plaza Mayor.

En esta ocasión, Ventolín Artesanía se llevó el premio 'Al puestu más prestosu' por «su entusiasmo en buscar un puesto que aúna tradición, artesanía, innovación y sostenibilidad». Todo ello queda reflejado a través de «trabajos en cuero, con curtición vegetal y tintes naturales, así como diseños impecables relacionados con la manzana y la cultura sidrera. Y, como colofón, su tarjeta de presentación es un escanciador de bolsillo realizado con plástico ecológico y local», elogió el jurado. La artesana detrás de la marca, Sonia Fernández, recibió su galardón «encantadísima». «Hemos hecho una pieza diferente, que es el monedero manzana, y seguimos buscando materiales más sostenibles con el medioambiente: desde tintes hasta pegamentos libres de tolueno», explicó.

Ampliar Sonia Fernández, de Ventolín Artesanía, recoge el diploma 'Al puestu más prestoso' entregado por Óliver Suárez (Divertia). Damián Arienza

El premio 'A la mercancía meyor presentada' recayó en la ceramista Vicen Sanz, que destacó por «el equilibrio a la hora de presentar sus productos de artesanía cerámica». La decoración de su puesto se realiza con «la misma materia prima, de la misma forma artesanal y el mismo entusiasmo» que las piezas a la venta, lo que se complementa con «figuras decorativas de mujeres que van a la mar a por manzanes, novedosos pendientes de escanciado (botella, chorro y vaso) o imanes de 'culetes' de sidra que comparten protagonismo con la decoración de divertidas manzanas que cuelgan de originales muelles de libreta», justificó el fallo. La ceramista no estaba en la caseta en el momento de la visita y fue su ayudante, Alba Alonso, quien recogió el diploma por ella: «Trabaja con un simbolismo muy gijonés y también apoyando mucho la sidra, la manzana y todo lo que representa esta feria», destacó la joven.

Ampliar Alba Alonso, ayudante de Vicen Sanz, recibe el diploma de manos de Óliver Suárez (Divertia) en la caseta de la ceramista. Damián Arienza

Por último, el galardón 'Al productu más novedoso' fue para Asturias Plateada por «el 'sidrañuelo' de piragua del Sella con forma de botella de sidra». Es la última creación del artesano Pablo Redondo y consiste en un broche para sujetar al cuello el tradicional pañuelo 'folixero' de las fiestas de prao, realizado de forma artesanal en latón o plata. «Los empecé a hacer para Gijón de Sidra, seguí haciendo modelos y este año quise hacer un homenaje a las piragüas del descenso del Sella», indicó, señalando el decorado de caseta, que representaba el descenso a su paso por Cangas de Onís con una versión algo cambiada del puente romano. ¿Su intención? «Fusionar lo más internacional que tenemos en Asturias, que son la sidra y el descenso del Sella», remarcó.

Pablo Redondo, artesano detrás de Asturias Plateada, posa con su diploma junto a Óliver Suárez (Divertia). Damián Arienza El 'sidrañuelo' de piragüa del Sella, con forma de botella de sidra. Damián Arienza 1 /

«Es un reconocimiento a la labor de todos los artesanos aquí presentes, no solamente de los ganadores, por la gran labor que hacen, ese respeto a la tradición y esa artesanía tan elaborada, también en toda la parte de alimentación», aplaudió Óliver Suárez, que volvió a insistir en el deseo de batir el récord de escanciado simultáneo este viernes. «Por favor, que todos los sportinguistas y los aficionados de la Cultural se pasen a echar un culín antes del partido, a ver si conseguimos sumar 9.797 personas», emplazó. Solo hace falta una más que en 2022.