Un escaparate de creatividad, sabores y aromas de manzana

Licor de sidra, 'strudel', joyas con flores o llamativos bolsos. La oferta de las 21 casetas sorprende a los visitantes

María Agra Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 21:02 Comenta Compartir

El Mercadín de la Sidra vuelve a llenar de aromas, sabores y creatividad el paseo del Puerto Deportivo de Gijón. Entre los muchos productos que ofrecen las 21 casetas ubicadas entre los Jardines de la Reina y el Árbol de la Sidra, hay gastronomía, bebidas, artesanía, y todos ellos giran en torno a la manzana y la tradición sidrera asturiana.

Ampliar Carmen Paraja da forma al cuero en Ventolín Artesanía. Arnaldo García

En el puesto de Ventolín Artesanía, la piel cobra vida en múltiples formas. «Cortamos y cosemos todo a mano», explica Carmen Paraja, que trabaja el cuero de forma completamente artesanal en forma de bolsos, carteras, llaveros y encargos personalizados. Lo que más llama la atención son los bolsos de manzana, que «ya los hicimos el año pasado y esta vez hemos incorporado el monedero a juego», señala. Otro de sus grandes reclamos son los vasos de sidra con funda de cuero –pensados para romerías–, que vienen con escanciador incluido.

Ampliar Silvia Blanco, al frente del taller de Nemoralia. Arnaldo García

La naturaleza también se convierte en joya en Nemoralia, el taller de Silvia Blanco. Sus piezas, elaboradas con flores naturales prensadas y engarzadas en plata, son pequeñas obras únicas. Cada flor pasa por un proceso de secado y horneado con resina durante ocho horas, lo que mantiene su color y brillo. «Muchas veces no podemos repetir el mismo modelo y la gente lo aprecia porque busca algo diferente», apunta.

Ampliar Noelia Ramos presenta los dulces de Alejandro's. Arnaldo García

El toque dulce lo pone Alejandro's, con una repostería que hace honor a la manzana en todas sus variantes: bizcocho de nuez y frutos secos, 'strudel' de almendra y pasas, rizos con mermelada de manzana o el exclusivo lazón de Gijón, una delicia de almendra, avellana y dulce de manzana. Para los amantes de lo salado, también tienen empanada de cecina, queso de cabra y manzana, aunque «lo que más se vende es lo dulce», afirma Noelia Ramos.

Ampliar Eva Baranda tiene una línea creada solo para esta feria e incluye velas de soja con aromas. Arnaldo García

En el ámbito de la cosmética natural, Oleum sorprende todos los años con su línea especial para el Mercadín. Su producto estrella sigue siendo el jabón elaborado con sidra asturiana y, como novedad, este año han sacado velas aromáticas de manzana verde, tarta de manzana y manzana caramelizada.

Ampliar Sergio Martínez, al frente de la caseta de Llagar Bernueces. Arnaldo García

Y para quienes busquen brindar con algo distinto, Llagar Bernueces presenta su gama de bebidas innovadoras: licor de sidra dulce, vermú y ginebra de manzana, además de una caña que mezcla cerveza con sidra dulce. Una pequeña muestra de todo lo que se puede encontrar, hasta el día 31, de 11 a 23 horas.