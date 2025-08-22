El Mercadín de la Sidra y la Manzana ya fermenta en Gijón: esto es lo que encontrarás en sus 21 puestos

Cientos de productos de gastronomía, joyería y artesanía para todos los gustos se dan cita hasta el 31 de agosto en los Jardines de la Reina: «Esta feria es el final perfecto del verano»

María Agra Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 16:26

Gastronomía, artesanía y opciones para todos los gustos. El Mercadín de la Sidra y la Manzana arrancó este jueves en los Jardines de la Reina con 21 casetas que animarán la 34 edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón hasta el 31 de agosto. Diez días de «intensa actividad» en los que se podrá disfrutar de cancios de chigre, concursos de escanciadores y, como novedad, un concurso de sidra casero que tendrá lugar el viernes 29, a las 12 horas, en la plaza Mayor. «Es un año muy especial porque la sidra ha sido nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y, en la oferta que habitualmente traen los expositores, tanto alimentaria como de joyería y artesanía, todo está relacionado con la manzana», destacó el presidente de Divertia, Óliver Suárez.

Ya desde el mediodía empezaron a arremolinarse los primeros visitantes en torno a las 21 casetas repartidas entre los Jardines de la Reina y el Árbol de la Sidra, interesándose por los productos, sus métodos de elaboración y, en muchos casos, decidiéndose a llevarse a casa una pieza única antes de que otra persona se les adelante. Se puede encontrar de todo: desde bolsos de cuero con forma de manzana y joyas elaboradas con flores silvestres, resina o fieltro, hasta jabones de sidra, cuadros e imanes con cerámica esmaltada o empanadas y quesos con toques de sidra o manzana.

Los expositores que participan en esta edición son Quesería Gaia, Guxidrin, Eva al cuadrado, Speltastur, Asturias Plateada, Lula Martín Creaciones, Sidra Trabanco, Luire Comestibles, Acebache Llantones, Alejandro's, Lizagasar, Oleum, Obrador San Cosme, Ventolín Artesanía, Arcrea, Nemoralia, Confitería Colón, Marymelada, Los Frixuelos de Viandas y Saberes, Llagar Bernueces y Vicen Sanz. Abrirán todos los días, de 11 a 23 horas, y todos ellos confían en que «esta feria es el final perfecto del verano».

Récord mundial de escanciado

Este año, el récord mundiual de escanciado simultáneo se celebrará el viernes 29, a las 18 horas, en la playa de Poniente. Hacen falta 894 personas más que las que se congregaron en el arenal el año pasado para batir el récord alcanzado en 2022, cuando se reunieron 9.796 personas para echar un culín. «Es un evento muy importante e invito a todo el mundo a participar. Esperamos que todos, antes de ir al Molinón ese día, pasen por la playa de Poniente a echar un culín y así logremos batir ese ansiado récord», apremió Suárez.