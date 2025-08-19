La Fiesta de la Sidra Natural se abre a los llagares de casa El viernes arranca un festival que estrena nueva imagen, que unirá fuerzas con el sake japonés y que volverá a intentar batir el récord de escanciado

M. F. Antuña Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 21:09

Viene cargadita de novedades la Fiesta de la Sidra Natural que este viernes arranca en Gijón con el tradicional mercadillo vinculado a la bebida asturiana y la manzana. Ocho meses después de la catalogación de la sidra como patrimonio mundial, tocaba dar un meneo al programa que hace la edición número 34 y para la ocasión se ha elegido apostar por la sidra casera. Los llagares tradicionales, esos que hacen la bebida para consumo propio y para regalar a los amigos, se tornan protagonistas y tendrán concurso propio.

No será esa la única novedad de un programa que estrena además imagen. Con firma de Noelia Pañeda aúna la cultura sidrera y Gijón en un logo que servirá para anunciar una fiesta que se prolongará hasta el domingo 31 de agosto y que cerrará, con la tradicional degustación de sidra, el «verano más largo del norte» como gusta decir, y ayer no fue una excepción, el concejal Jesús Menéndez Salvador en la presentación de la cita.

Ese día será cuando se conceda el Elogio de Oro a la Mejor Sidra del Festival y cuando se entregue el Tonel de Oro, que es esta edición para Luis Benito García Álvarez, que tiene entre otros méritos precisamente el de ser el impulsor de la candidatura Sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que acabó por salir victoriosa. El domingo se escanciarán cientos de culetes solidarios que en esta ocasión tienen como destinataria la Asociación ELA Principado.

Antes habrá mucho que degustar y gozar, también en ese mercadillo que contará con 21 puestos y también para ser de nuevo partícipes del récord mundial de escanciado. La cifra a batir desde 2022 es 9.796 escanciadores. Será el viernes 29 en la playa de Poniente a partir de las seis de la tarde cuando se afronte el reto de sumar al menos uno más. La víspera, la fiesta se servirá bien fresca se en el campeonato de escanciadores en la plaza Mayor.

Los cancios de chigre cumplirán en la noche del sábado con la tradición del canturreo en la plaza Mayor y, antes, en horario vermú, será cuando se produzca un acto que busca fusionar y aliar la sidra y el sake, que conecta la cultura asturiana y la japonesa a través de sus bebidas, ambas patrimonio de la humanidad.