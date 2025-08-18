Arranca en Gijón el montaje para la Fiesta de la Sidra con el objetivo de recuperar el récord de escanciado simultáneo En la edición del año pasado, 8.903 personas se reunieron en la playa de Poniente, pero fueron 893 menos que en 2022 por lo que no hubo máximo histórico

Instalación de las casetas del Festival de la Sidra Natural que se inaugura este viernes, día 22, con el Mercadín de la Sidra y la Manzana.

Laura Fonseca Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 18:46 Comenta Compartir

Este año se necesitan 893 personas más. Bueno, 894 si queremos batir récord de escanciado simultáneo en la playa de Poniente que a Gijón se le atragantó en 2024. La Fiesta de la Sidra Natural ya se asoma. Este mismo lunes comenzó en la zona del Muelle la instalación de las casetas para la celebración del tradicional Mercadín de la Sidra y la Manzana, que se inaugurará este viernes, día 22, a las 11 horas.

El caso es que Gijón no descansa en lo que a fiestas veraniegas se refiere. Apenas 24 horas después de clausurada la Semana Grande y la Feria de Muestras, con un balance más que exitoso, toca ahora el festival de la sidra. El montaje de sus simpáticas casetas de madera convivía este lunes con la retirada de las mesas y 'barras' del Paseo Gastro instalado en Claudio Alvargonzález.

Este año, la XXXIV edición de la Fiesta de la Sidra Natural será especial, puesto que celebrará a buen seguro el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La fiesta arranca este viernes, con el Mercadín, que estará en la zona del Muelle de 11 a 23 horas, hasta el 31 de agosto. El jueves 28, a las 17 horas, se darán cita en la plaza Mayor los mejores echadores de sidra que 'lucharán' por hacerse con el primer puesto en el XXXII Campeonato Oficial de Escanciadores. Un día después, viernes 29, será el momento de demostrar si Gijón tiene o no espíritu sidrero y si recupera el récord que perdió el pasado año por mal tiempo. En 2024 fueron 8.903 las personas que acudieron, a partir de las 18 horas, a la playa de Poniente, vaso en mano. Pero no fue suficiente. Faltaron 893 escanciadores para alcanzar el máximo histórico, que ahora se pretende recuperar.

Tras el récord de escanciado queda otra cita muy concurrida, como son los cancios de chigre, el sábado 30 de agosto, a partir de las 21 horas, en la plaza Mayor. El domingo, cierre de agosto, se celebrará el Día de la Sidra por todo lo alto, con degustación de 12 a 14 horas, en la plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés.