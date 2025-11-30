El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Expedición de la Casa de León en Asturias a Castrillo de los Polvazares para comer el cocido maragato.

Cultura y platos con historia

'La Boya se mueve' a Siero y la Casa de León celebra en Castrillo de los Polvazares la jornada del cocido maragato

Carmen del Soto

Carmen del Soto

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El programa 'La Boya se mueve' ideado por esta sociedad recreativa para acercarse a los barrios gijoneses y a los municipios asturianos, ha sumado el de Siero tras pasar sus socios y simpatizantes una jornada de convivencia en su capital, la Pola de Siero. Las gestiones de su presidente Monchu González y del constructor Ricardo Amieva lograron que el alcalde socialista Ángel García 'Cepi' dispusiese de unas horas para compartir con los visitantes. Que fueron recbidos en el Ayuntamiento, con intercambio de regalos -mandil, babero y vaso serigrafiado de parte de La Boya y tubo gigante de Lacasitos, por parte del consistorio- y comieron en El Forno. Tiempo para hablar de la saneada economía del concejo, su aumento de población y sus proyectos de futuro. En palabras de 'Cepi' con una fórmula basada en trabajar mucho y poner ilusión y a la que los empresarios allí presentes quisieron añadir las facilidades que se encuentran en cuanto a tramitaciones y permisos.

La notaria Montse Martínez -segunda por la derecha- con los empleados de su oficina en el Museo de Bellas Artes de Asturias.
En el centro, Monchu González. presidente de la sociedad recretaiva La Boya, y el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', con los socios y amigos que visitaron el Ayuntamiento y comieron en El Forno.
En el centro, de blanco, Clementina Sigüenza, la estilista de Gerclem que celebró conjuntamente cumpleaños y jubilación.
Alexandra Riera e Iñigo Rodríguez con Clara, Maria, Laura, Candela, Marta, Bea y Berta, 'chicas Fenicia' celebrando su boda en Singer.
La promoción de COU de 1975 (G75) que finalizó sus estudios hace 50 años en el Instituto Jovellanos, se reunió en La Nueva Zamorana.

Otro desplazamiento que sumó cultura y gastronomía fue el organizado por la Casa de León en Asturias, que preside José Mª Chimeno. Con primera parada en León capital para visitar el Museo de la Emigración Leonesa (MeL) y disfrutar del vermú por sus barrios Húmedo y Romántico. Siguiendo hasta el pueblo de Castrillo de los Polvazares para degustar su tradicional cocido maragato en el restaurante Entrepiedras. Y una última visita a la exposición de Gladiadores en la Antigua Roma, en Astorga, todo un recorrido visual por la gladiatura guiado por su propietario Fernando Barriales.

En el café Singer, donde actualmente trabaja, celebró Alexandra Riera su enlace matrimonial con Iñigo Rodríguez, monitor de gimnasio y escritor, novel. La novia vistió un modelo de Inmaculada García para la ceremonia, cerrando la noche con otro vestido en color rosa y de volantes, de la diseñadora Silvia Fernández. Además de su madre Dolores Riera, y su hermana Bea, junto a otros familiares, entre los invitados se encontraban sus compañeras de la empresa Fenicia, donde trabajó anteriormente, y sus amigos Jairo Huerta, Jordan Alonso y Juanjo Carnicero.

También fue muy celebrado el cumpleaños de la estilista Clementina Sigüenza, propietaria junto a su marido Germán Heredia de las peluquerías Gerclem. al coincidir con el feliz día de su jubilación. El chef Marcos Morán (Casa Gerardo) se encargó del catering de la cena que se cerró con un divertido karaoke.

La notaria Motse Martínez acompañó a sus empleados en la comida de empresa que tuvo lugar en Oviedo, donde vive alguno de ellos. Precedida por una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias, guiada por Alfonso Martínez, presidente de su Asociación de Amigos. La cita finalizó con un tardeo por Gijón.

