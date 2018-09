'Curro', el ganso-cisne de Guinea más famoso de la carpa de las aves 'Curro' luce plumaje ante las ocas, invitadas en su jaula. Por edad ya no compite, pero no lo necesita. Desde hace trece años no falta a su cita en la feria, donde es toda una 'estrella' E. GARCÍA GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 01:25

Andaba ayer «un poco necio» porque, acostumbrado a estar solo, le metieron dos ocas en la jaula. Y claro. 'Curro' quería exhibir plumaje, demostrar que a pesar de su edad, que le impide participar en concursos, aún conserva esa coloración grisácea característica de su raza, una nobleza de cisne y el exotismo de su origen.

Tan necio estaba este ganso-cisne que habitualmente marcha al lado de Aurelio Jonte, su dueño y comisario del concurso de avicultura, pero ayer caminaba torcido y graznaba enfurruñado deseando volver con las ocas. «'Curro', ven», decía Jonte, y el ganso, como siempre, obedecía, pero a regañadientes. Dio una vuelta por la carpa, asustó a niños desplegando sus alas y hasta que no volvió -él solo- con las ocas no se quedó tranquilo.

Es una mascota extraña pero es mascota y como tal pasea tan tranquilo con Aurelio por las calles de Oviedo. Si su dueño lo deja en casa, «nada más me oye volver me saluda con un graznido y me pide salir». Al fin y al cabo, lo crió él. 'Curro', además, es famoso. Lleva trece años yendo a Agropec y tiene 'fans' que cita tras cita preguntan por él.

«Está muy domesticado», reconoce su dueño, pero tiene sus cosas. No soporta que le descoloquen las plumas y tampoco los niños. «Cuando les ve venir se esconde en la esquina». Como si estuviera castigado.