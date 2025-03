Damián Castaño (1990, Salamanca) se ha consagrado como uno de los matadores de 'plazas duras' referentes en el mundo de la tauromaquia. «He pagado ... con sangre mi entrega en Las Ventas con una grave cornada que me tiene ingresado, pero solo durante unos días, porque no faltaré a mi cita con la Peña Astur, en Gijón», atestigua para EL COMERCIO, desde la Clínica de La Fraternidad de Madrid, mientras se recupera de la grave cogida ante un peligrosísimo toro de Adolfo Martín. El torero salmatín recogerá, este viernes, el premio de 'mejor torero revelación 2024', concedido por la Peña Astur de Gijón, en el salón de actos de Caja Rural de Gijón, a las 20.15 horas –dentro de su 31º ciclo cultural–, en el que impartirá la conferencia: 'La forja para poder entrar en las ferias de primera'.

–¿Una carrera forjada por mucho esfuerzo maestro?

–Muchísimo. Llevo 13 años desde que tomé la alternativa luchando contra muchas piedras en el camino, pero ahora estoy logrando los frutos de la profesión.

–¿A pesar de haber sufrido una cuarta cornada muy grave?

–Es a lo que me dedico. Yo lo elegí. Son cuatro cornadas que me tomo como cuatro medallas de sangre y orgullo marcadas en mi cuerpo y alma.

–¿Y mirando de frente al toro?

–Efectivamente. Yo soy muy temerario, pero en el toreo hay que ser valiente. Por eso me he consagrado como un matador de 'plazas duras'. Yo sabía que la cornada podía llegar en cualquier momento, porque siempre veía al toro pegado a mi y muy enfrentado. Me jugué la vida y la sangre en la arena, pero no lo veo como un disgusto, sino como un premio. Me cogió toreando y eso me dejó muy tranquilo.

–Aunque al principio ¿se llegó a temer lo peor?

–Si que hubo momentos difíciles. Estoy muy dolorido pero ahora ya ha pasado lo peor.

–¿Cuál es exactamente el parte médico?

–Herida por asta de toro en 1/3 superior cara posterior muslo izquierdo, con dos trayectorias: una hacia dentro de 15 cm. que bordea cara lateral de fémur y contusiona arteria femoral y otra hacia arriba de 10 cm. contusionando el isquion.

–Y aún así ¿el viernes estará en Gijón?

–El hueso paró el pitón y no hay nada que me impida venir a Gijón y recoger el premio de 'mejor torero 2024' que me otorga, mi querida, Peña Astur.

–Una relación con Gijón muy especial...

–Mucho. Adoro venir a esta ciudad. Mi mujer y yo nos escapamos muchas veces. Nunca olvidaré que aquí salí por la puerta grande y con dos orejas tras tomar la alternativa el 14 de agosto de 2012 en la plaza de toros de El Bibio con mi hermano Javier como padrino y Matías Tejela de testigo.

–Pero, sabemos que ¿tiene una espina clavada, o un pitón?

–jajaja (ríe), una espinita, una espinita. Pitones de momento, espero que no más. Pero sí. La feria taurina de Gijón es un referente del norte de España y espero volver, ya como torrero, y salir a hombros del coloso gijonés.

–¿Está pensando ya en volver a torear?

–Yo en dos días estoy ya caminando. Tengo una cita el 27 de abril en San Agustín de Guadalix.

–¿Será una faena que nunca olvidará?

–Eso espero. Va ser la primera vez en la historia que un torero mate solo en una corrida seis toros de la ganadería Dolores Aguirre.

–¿Hay que tener mucho valor?

–Hay que tener mucha ilusión, coraje, y ganas de hacer historia. Y muchas horas detrás. Entreno más de 8 horas al día, cada día.